La denunciante de los rugbiers franceses intentó suicidarse

La mujer de 39 años que denunció por violación a los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou, ambos de 21, intentó quitarse la vida el pasado viernes y por ello no se presentó ese día ante la fiscalía ni lo hará este martes, según informaron sus abogados a la prensa.

"El viernes intentó quitarse la vida, por ese motivo no se presentó [a la audiencia]", explicó a la AFP el abogado querellante Mauricio Cardello, quien confirmó que el martes la presunta víctima "no se va a presentar" tampoco en la fiscalía para recibir los resultados de su pericia psiquiátrica. Además, indicó que la denunciante "actualmente está con una situación emocional bastante desbordada" y que "está siendo asistida por los psiquiatras del hospital público Lagomaggiore" en Mendoza.

Por su parte, Natacha Romano, otra de sus letradas, detalló a la AFP que el intento de suicidio ocurrió alrededor de las 3 de la mañana del viernes y que la presencia de su padre evitó un desenlace fatal. Lo mismo había planteado en diálogo con Radio Mitre, donde también confirmo que es la segunda vez que ocurre esto.

Debido al intento de quitarse la vida, la mujer no fue a la pericia psicológica que tenía prevista y la pasaron para el martes 27. Sin embargo, por pedido de sus abogados, tampoco se presentará en esa jornada, siendo que no hay fecha para la reprogramación.

La defensa de los jugadores había adelantado que iba a pedir el sobreseimiento de la causa el viernes, pero la audiencia fue suspendida hasta el martes por problemas de salud alegados por la mujer, aunque no se informó del intento de suicidio hasta este lunes.

"La audiencia se ha suspendido hasta el martes próximo a la misma hora por motivos de salud de mi representada", había explicado Cardello en esa oportunidad a la prensa en la puerta del polo judicial de Mendoza. "Este tipo de cuestiones le generan nervios, ansiedad. Ella ya tiene un cuadro gástrico anterior a este tema y (...) no estaba en condiciones de venir, pero lo estará el martes", aclaró.

El abogado defensor de los rugbiers, Rafael Cúneo Libarona, manifestó a la AFP que la decisión de la denunciante de no presentarse tiene como objetivo "frustrar el curso del proceso" y afirmó que todavía está evaluando si presentará o no el pedido de sobreseimiento este martes.

La mujer denunció por violación a Auradou y Jegou tras un encuentro ocurrido la noche del 6 al 7 de julio en una habitación de hotel en Mendoza, donde la selección francesa de rugby acababa de disputar un partido contra el equipo local.

La querellante, que conoció a los jugadores en un club nocturno y se fue con uno de ellos hasta el hospedaje, afirmó que sufrió violación y violencia por parte de los dos en la habitación. Los acusados admiten haber tenido relaciones sexuales con ella, pero afirman que fueron consentidas y niegan haber ejercido violencia.

La semana anterior la fiscalía había informado que no existían elementos para solicitar la prisión preventiva de los imputados por no haber pruebas suficientes y "por acreditarse francas contradicciones internas y periféricas" en el relato de la denunciante.