Dijo que el proyecto de Arcioni "es poco serio y es pasarle la pelota a otro poder", no descartando que "en dos meses se incendie la provincia".

La diputada Casanovas no ve viable la autarquía

La diputada provincial y titular del bloque del Frente de Todos, Adriana Casanovas, se mostró pesimista esta tarde respecto de algún avance en el proyecto de autarquía propuesto por el gobernador Mariano Arcioni para los poderes Legislativo y Judicial.

“Todos los días sucede algo distinto. Hoy ingresó el proyecto de autarquía y por eso citamos al ministro (Oscar Antonena). Tenemos varias preguntas. No es que no estemos de acuerdo con la autarquía, sino que no nos parece lógico que vengan enganchados ambos poderes”, sostuvo la exconcejal de Comodoro.

El ministro de Economía tiene previsto asistir el martes a la Legislatura a dar las explicaciones del caso. Sería después de la sesión ordinaria, aunque todo ello está supeditado a que los empleados legislativos que aún no cobraron el mes de marzo, no lleven adelante retenciones en servicios imprescindibles para el funcionamiento de la Cámara.

“En el proyecto no está claro el tema de los recursos. Ellos dicen que una vez que termine la distribución primaria nos enviarían en un principio un 2,3 por ciento del presupuesto. Pero nosotros no tenemos analizados carga salarial, aportes y demás, por lo cual no podemos decir que esté garantizada su cobertura, más aun sabiendo que se deben 2/3 masas salariales”, acotó Casanovas en FM Del Mar.

Aunque no haya encuentro con Antonena la próxima semana, la diputada anticipó que su bloque proyecta reunirse en algún ámbito con el titular del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), Miguel Angel Arnaudo, “por ese acuerdo que quieren hacer con las clínicas privadas”.

Casanovas también se refirió a la posibilidad de analizar una eventual renegociación de la deuda externa de Chubut y al “alivio” que implicaría el ingreso de una partida extra de “3.000 millones de pesos por parte del Fondo Fiduciario para que no en dos meses no se incendie esta provincia”.

La legisladora concluyó que “el gobernador tendría que estar pensando en un plan para salir adelante y eso es lo que inquieta tanto al Gobierno nacional”.