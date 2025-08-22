La Escuela de Gimnasia Aeróbica del Municipal 4 con destino panamericano

Serán diez atletas de la escuela comodorense en el Panamericano y la Copa de Clubes que se realizarán del 6 al 12 de octubre en Maldonado, Uruguay.

Diez atletas de la Escuela Municipal de Gimnasia Aeróbica Sede Gimnasio 4 participarán en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica y en la Copa Panamericana de Clubes, que se harán en Maldonado, Uruguay, del 6 al 12 de octubre.

En el caso de Mía Morcillo Vargas, Avril Morcillo Vargas, Delfina Pacheco, Bianca Bayón y Dominique Mortada, competirán en el Nivel Elite en el Campeonato Panamericano.

Por su parte, Francesca Viarengo, Josefina Figueredo, Giovana Carrizo, Milagros Pardo y Facundo Reinoso, lo harán en la Copa Panamericana de Clubes.

El presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, recibió en su despacho a los atletas, familiares y entrenadoras de la Escuela Municipal de Gimnasia Aeróbica Sede Gimnasio 4 que viajarán a Uruguay.

Sobre la competencia internacional que se avecina, Mía Morcillo Vargas dijo que “clasifiqué con dos categorías interfederativas con la ciudad de Mendoza y en Individual no pude lograr la clasificación pero igual voy a competir en la Copa Panamericana. Tengo las expectativas altas, siempre con la mente positiva y tratando de dar lo mejor para dejar alto el país”.

En tanto, la entrenadora Vanina Rapiman contó que “después de haber pasado el Selectivo que se hizo en julio en Buenos Aires, tenemos atletas que se clasificaron al Campeonato Panamericano que se va a realizar en Uruguay, y los atletas infantiles que van a la Copa Panamericana, que es un torneo paralelo”.

Y afirmó que “para la mayoría va a ser su primera experiencia internacional, salvo para Avril y Mía (Morcillo Vargas), quienes ya tienen esta dinámica, esta experiencia, compartiendo con otras federaciones del país también”.

En cuanto a la competición, Rapiman sostuvo que “siempre las expectativas son altas, representar lo mejor que se pueda al país y a la escuela, se están preparando para eso, están entrenando mucho”.

Para culminar, se refirió al encuentro que mantuvieron con el titular de la cartera deportiva municipal: “Le planteamos el gasto económico que conlleva la actividad y tuvimos una respuesta favorable de parte de Hernán Martínez. Así que estamos agradecidos por el acompañamiento que siempre nos dan, sin su ayuda no se podría realizar”.