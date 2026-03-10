La Escuela Junior Petro Padel inició el ciclo 2026 con grandes expectativas

Las actividades arrancaron con 80 alumnos y ya se palpita la participación en un torneo patagónico.

Comenzó el ciclo 2026 en la Escuela Junior Petro Padel, para distintos niveles y edades, todos los sábados de 9:00 a 18:00. El equipo de entrenamiento, a cargo de Fernando, Alejandro, Luis, Alegría, Tiziano e Ignacio, se incrementó debido a la cantidad de niños y jóvenes inscriptos (80).

Se trabaja en las clases con los ejercicios de los distintos golpes, situaciones de partidos, coordinación, posturas, técnicas y se incorporan novedades para lo que será el aspecto físico-táctico-psicológico, con referentes idóneos en la especialidad.

Asimismo, se profundizará el aspecto social que logró la escuelita en sus actividades con fechas tradicionales, días del padre, de la madre y de la niñez, practicando la disciplina en toda su esencia.

Petro Padel agradece a “Perico” por el apoyo constante y apuesta a que se sumen sponsors, mientras avanzan las gestiones con el Ente Autárquico Comodoro Deportes.

CALENDARIO DE TORNEOS

Por otra parte, se organiza desde enero un calendario de torneos entre referentes de Petro Padel, Huracán, representantes de Caleta Olivia, Cañadón Seco, Pico Truncado y Rawson.

Los certámenes comenzarán este mismo mes y las fechas serán las siguientes: 20, 21 y 22 de marzo en Cañadón Seco; 3, 4 y 5 de abril en Rawson; 22, 23 y 24 de mayo en Huracán; 13, 14 y 15 de junio en Caleta Olivia; 9, 10 y 11 de julio en Petro Padel; 14, 15 y 16 de agosto en Cañadón Seco; 18, 19 y 20 de septiembre en Rawson; 10, 11 y 12 de octubre en Huracán; 10, 11 y 12 de noviembre en Pico Truncado; 5, 6 y 7 de diciembre en Petro Padel.