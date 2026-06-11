La Escuela Rodolfo Nacer marca su regreso a los escenarios internacionales

El equipo comodorense ya se encuentra en camino hacia el estadio MEPA, en Esteban Echeverría, Buenos Aires, donde este sábado y domingo se desarrollará el prestigioso Open Internacional de Taekwondo ITF.

Luego de un prolongado paréntesis de más de seis años, la emblemática Escuela de Taekwondo Rodolfo Nacer regresa a la escena internacional. El equipo comodorense ya se encuentra en camino hacia el estadio MEPA, en Esteban Echeverría, Buenos Aires, donde este sábado y domingo se desarrollará el prestigioso Open Internacional de Taekwondo ITF.

El certamen se presenta como un desafío de máxima exigencia, congregando a más de 750 competidores. Entre ellos, se destacan figuras de nivel mundialista y aspirantes que buscan consolidar su lugar en la Selección Argentina, conformando un escenario de excelencia técnica y competitiva.

Comodoro Rivadavia estará presente de la mano del sabumnim Juan Franco Cardoso, IV Dan ITF. El instructor, poseedor de una destacada trayectoria internacional, vive este proceso bajo una premisa clara, abrir camino a las nuevas generaciones tras más de 25 años dedicados a la competencia.

En esta oportunidad, el protagonismo recae en su alumna pre-juvenil, Olivia Cardoso Díaz, I Dan. Con apenas 13 años, la joven deportista comodorense ostenta un palmarés envidiable con más de 40 títulos obtenidos a nivel local, regional y nacional desde sus inicios a los cinco años. Ahora, su objetivo es trascender fronteras y alcanzar un podio internacional, buscando colocar el nombre de Comodoro Rivadavia y de su escuela en lo más alto del medallero.

COLABORACIONES PARA ESTAR PRESENTES

Ante este compromiso, el profesor Franco Cardoso destacó el valor del esfuerzo colectivo. “Queremos agradecer a todos los que lo hacen posible. La familia y amigos, como así también a los miembros de la escuela Rodolfo Nacer que son nuestro motor principal. Al profesor Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, que siempre nos brinda su apoyo incondicional. Al señor concejal de la localidad de Sarmiento del bloque Despierta Chubut, Lucas Gognat, quien no deja de apoyar a los jóvenes que son nuestro futuro. Y a los sponsors que se sumaron a acompañar a sabon Olivia: @kwoka_beer, @Encantadasbyestefi, SOEM, Cerrajería Norte km3 y @antojosdemar. Sumamente agradecidos de todos y cada uno que lo hacen posible este viaje. Por nuestra parte daremos el cien por ciento de nosotros y dejaremos todo en el tatami”.

La Escuela Rodolfo Nacer mantiene sus puertas abiertas durante todo el año en el Gimnasio Municipal N° 1, primer piso, con entrenamientos de lunes a viernes de 20:00 a 22:00 horas. Aquellos interesados en conocer más sobre las actividades de la institución pueden comunicarse con el profesor Juan Franco Cardoso al teléfono 297- 4922064.