"La escuela sabía que estaban abusando de mi hijo"

Este miércoles, padres y alumnos se manifestaron frente al Ministerio de Educación y la Municipalidad de Rawson, exigiendo justicia tras los hechos de abuso que tuvieron como víctima a un menor de 12 años. Sus victimarios fueron alumnos que van a la misma institución escolar.

La abuela del nene, quien encabezó la marcha, expresó públicamente que “ayer lo trajo la psicóloga de la escuela, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la escuela sabía que estaban abusando a mi hijo y nadie hizo nada. La maestra le preguntó, la directora le preguntó… ¿Qué le pasaba a mi nene? No solamente sabían qué era; que lo molestaban; le pegaban; lo pellizcaban y lo amenazaron que lo iban a matar; lo iban a tirar al río… Lo violaron, le pegaban, nadie decía nada. ¿Entonces qué? ¿Tienen que matarlo para que la justicia haga algo?”.

“Son menores de edad y acá están todos los papás de muchos de los chicos a los que han maltratado y todos se quedaron callados. La directora les decía que son menores de edad. ¿Entonces? Porque son menores de edad violan, matan, hacen lo que se les antoja. Esto no va a quedar así. Y si tengo que encadenarme a la Casa de Gobierno, me voy a encadenar por mi bebé, para que se haga justicia”, sostuvo la mujer.

“Yo no sabía nada hasta que le llegó una notita a mi hijo; por eso me dijeron que viniera a la Comisaría de la Mujer a hacer la denuncia. Porque mi hijo no hablaba, porque lo amenazaron que le iban a pegar, que lo iban a matar, que le iban a tirar al río”, reiteró su abuela.

Fuente: Radio 3