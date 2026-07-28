La Esquina celebró 28 años de compromiso con la inclusión

El Centro de Inclusión para Adolescentes “La Esquina” celebró este martes su 28° aniversario con una jornada de integración y recreación en las instalaciones del Comodoro Rugby Club, donde alrededor de 25 jóvenes que participan activamente de las propuestas semanales disfrutaron de actividades deportivas, juegos, música y un almuerzo compartido.

Desde hace casi tres décadas la institución, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad, constituye un espacio de referencia para adolescentes de la ciudad, brindando contención y acompañamiento a través de talleres de cocina, peluquería, apoyo escolar y diversas actividades orientadas al desarrollo personal y la inclusión social.

En ese marco, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, destacó la importancia del trabajo articulado con distintas instituciones de la comunidad e indicó que “para nosotros es importantísimo estar acá; estamos muy felices de que los chicos puedan disfrutar de las instalaciones, compartir un buen almuerzo y seguir fortaleciendo herramientas de inclusión para que cada vez más jóvenes puedan sumarse a nuestros espacios".

Asimismo, Rivas remarcó que el principal objetivo de la gestión es continuar generando oportunidades para las adolescencias. "Ellos son el futuro y para fortalecer ese futuro tenemos que trabajar sobre el presente, especialmente en un contexto complejo. Estamos convencidos de la tarea que llevamos adelante y el desafío es seguir sumando adolescentes a todos los programas que impulsa la Secretaría", afirmó.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda, puso en valor la posibilidad de celebrar un nuevo aniversario y puntualizó “pudimos festejar los 28 años de esta hermosa institución con unos 25 adolescentes que participan activamente de las actividades y compartimos un asado, jugaron al fútbol y realizaron distintas propuestas recreativas que fortalecen el encuentro entre pares".

En esa línea, explicó que “el sentido de estas jornadas trasciende lo recreativo, ya que lo importante es que puedan contar con un espacio de encuentro, de diálogo y convivencia, donde también puedan pensar nuevos proyectos de vida junto a otros adolescentes".

En tanto, la directora de La Esquina, Adriana Martínez, detalló que entre 60 y 70 jóvenes transitan mensualmente por la institución y destacó el valor de estos encuentros tanto para los adolescentes como para el equipo de trabajo. “Para nosotros es muy reconfortante cumplir 28 años y que la institución siga creciendo, con propuestas que continúan siendo atractivas para los adolescentes", señaló.

PROTAGONISTAS

Jeremías, quien asiste diariamente, comentó que “en La Esquina la pasamos bien; hace un año que asisto y hacemos muchas cosas como barbería, reciclaje, apoyo escolar y natación. Además, desayunamos y almorzamos ahí. Estoy agradecido porque me sacó de un lugar en el que yo estaba mal y me dio una rutina que me cambió la vida”, reflexionó.

Por su parte Lautaro, quien asiste hace cuatro años a la institución, destacó que “hacemos muchas actividades juntos con todos los adolescentes, como juegos, tareas de la escuela, deportes y en el lugar también pude hacerme de muchos amigos. Mi familia, que me anotó, está feliz de que yo asista”, indicó.