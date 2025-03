La familia de la modelo ucraniana desconfía de la versión oficial

El caso de Maria Kovalchuk sacudió el mundo. La modelo de Onlyfans fue encontrada en una ruta de Dubai con los brazos, las piernas y la columna vertebral rotas. La ucraniana, de 20 años, fue encontrada diez días después de su desaparición y tuvo que ser sometida a tres cirugías en el hospital. Su vida, actualmente, no corre peligro, pero no puede hablar debido al proceso médico al que se ha sometido.

La espeluznante noticia dio la vuelta al mundo muy rápidamente. Maria Kovalchuk comunicó a su círculo más cercano que iba a acudir a una fiesta en un hotel. La modelo debía tomar un vuelo de Dubai a Tailandia dos días después, el 11 de marzo, pero no apareció. La policía justificó así sus múltiples lesiones: "Una investigación exhaustiva ha revelado que sufrió lesiones graves tras entrar sola en un lugar de construcción restringido y caer desde una altura".

La familia de la modelo ucraniana, según el medio ruso Shot, no está de acuerdo con esta afirmación de las autoridades. Desconfían de la versión oficial y no creen que realmente este durísimo desenlace se deba a que Maria Kovalchuk entrara sola en un edificio en obras y se cayera. La madre de la modelo ha optado por no hacer más declaraciones para no entorpecer la investigación de la policía.

El medio británico The Sun, citando a rotativos rusos, ha explicado que la familia de la modelo ucraniana cree que puede haber participado en fiestas como esclava sexual para personas poderosas en Dubai, con violaciones y actos degradantes.

Antes de desaparecer, Maria Kovalchuk le comentó a su madre que había conocido a hombres de la industria de la moda. Por el momento, no existe una versión oficial para justificar lo ocurrido más allá de la caída desde un edificio en obras de la que informa la policía.