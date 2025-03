La Fede debutó con triunfo y Brown gana los puntos en la Liga Federal

La Fede Deportiva de Comodoro Rivadavia le ganó este viernes a Náutico Rada Tilly 64-55 por la primera fecha de la Conferencia Sur -Zona B- de la Liga Federal de básquet de la rama masculina.

El partido, que se jugó en el gimnasio ’Diego Simón’ de Kilómetro 3, escenario de este primer Cuadrangular, tuvo parciales por cuarto de juego de 10-11, 15-29 y 37-40.

Luis Alderete, con 17 puntos, 6 rebotes y una tapa, lideró la ofensiva del conjunto dirigido por Emiliano Barbosa. Mientras que Alejo Fernández aportó 12 tantos y bajó 5 rebotes, y Exequiel Bidondo colaboró con 8 unidades, 4 recobres y 4 tapas.

Por el lado de Náutico, el mejor resultó Francisco Luego -el otro goleador del juego- con 17 puntos y 13 rebotes, mientras que Alejandro Ivetich marcó 11 puntos, con 4 rebotes y 4 asistencias.

El primer partido de este Cuadrangular no se jugó ya que los jugadores de Escuela Mosconi de Caleta Olivia no figuraban cargados en el GES, por esa razón, los jueces del partido no permitieron el arranque del encuentro ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, quien de esa manera se quedó con los puntos -con resultado 20-0- por no presentación. Es decir que el elenco santacruceño no realizó la carga de ninguna documentación necesaria para la habilitación de jugadores.

El GES, es un acrónimo de Gesdeportiva, un sistema de gestión integral para federaciones y ligas de básquet. Se trata de un software que ayuda a administrar de manera eficiente todos los aspectos de una liga o federación de básquet.

Este sábado se disputará la segunda fecha, también en ’La Caldera’ de La Fede.

En primer lugar, Brown se medirá con Náutico y luego lo harán el dueño de casa y Escuela Mosconi.

Este Cuadrangular finalizará el domingo con los duelos entre Mosconi y Náutico y luego La Fede-Brown.

Programa - Cuadrangular

En el gimnasio Diego Simón

VIERNES 28

- Guillermo Brown (Puerto Madryn) 20 (GP) / Escuela Mosconi (Caleta Olivia) 0 (PP).

- La Fede Deportiva (Comodoro Rivadavia) 65 / Náutico Rada Tilly 54.

SABADO 29

19:00 Guillermo Brown vs Náutico Rada Tilly.

21:30 Federación Deportiva vs Escuela Mosconi.

DOMINGO 30

17:00 Escuela Mosconi vs Náutico Rada Tilly.

19:30 Federación Deportiva vs Guillermo Brown.

Foto: Basquet Nautico Rada Tilly