Conquistaron este domingo el título del Torneo Integración ACRB-Federación de Santa Cruz de básquet.

La Fede en U-13 Masculino e Hispano en U-15 Femenino son los campeones

La Fede Deportiva de Comodoro Rivadavia en U-13 Masculino e Hispano Americano de Río Gallegos en U-15 Femenino, se consagraron este domingo campeones del Torneo Integración ACRB-Federación de Santa Cruz de básquetbol.

En la final de U-13, que se jugó en el gimnasio Diego Simón de barrio General Mosconi, La Fede conquistó el título al imponerse en la final a San Miguel de Río Gallegos por 67-54.

El tercer puesto del certamen quedó para Hispano de la capital santacruceña que le ganó a Náutico Rada Tilly por 78 a 66.

Por su parte, en mujeres, Hispano superó a Náutico Rada Tilly por 44-36 y se quedó con el título en U-15 en la cancha del “Aurinegro”.

El tercer lugar del certamen quedó para La Fede, que en el duelo de comodorenses, le ganó 65-39 a Petroquímica.

