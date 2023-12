La Fede y Gimnasia definen el campeón en U21

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol (ACRB) continuará este lunes con la definición del torneo Clausura 2023 y en esta ocasión será en la categoría U21.

En ese contexto, Federación Deportiva y Gimnasia y Esgrima se medirán en el gimnasio ’Diego Simón’ a partir de las 21:30 por la final del campeonato, escenario donde antes, Petroquímica y Domingo Savio jugarán por el tercer puesto.

Además, también en el mismo lugar de Kilómetro 3, Náutico Rada Tilly ’Amarillo’ jugará ante ’Petro’ por el partido del tercer lugar de la categoría U12 masculina.

También habrá acción en Náutico y Deportivo Rada Tilly. Desde las 19, jugarán por el tecer puesto Gimnasia ’Verde’ y ’Blanco’ y luego la final entre Náutico ’Amarillo’ y Federación Deportiva ’Bordó’, en ambos casos por la categoría U15 masculina.

Además, también habrá actividad en el Socios Fundadores con dos partidos de U13 femenino, mientras que en el gimnasio de la Escuela Provincial 731 de barrio Pietrobelli, se disputarán dos juegos de la U13 Zona Desarrollo.

Por otra parte, este domingo se jugaron semifinales en otras categorías. En U12, el título lo buscarán Gimnasia ’Verde’ y Federación Deportiva ’Bordó’. En U15, irán por el campeonato Federación ’Bordó’ y Náutico ’Amarillo’, mientras que en U17 femenino, Gimnasia se metió en la final y espera por el ganador de Escuela Pico Truncado y Náutico ’Amarillo’ que jugarán este miércoles en el Socios Fundadores.

Panorama

DOMINGO 10

En el gimnasio Diego Simón

- Gimnasia “Verde” 99 / Náutico Rada Tilly “Amarillo” 92 (Semifinal U12).

- Federación Deportiva “Bordó” 118 / Petroquímica 27 (Semifinal U12).

En Náutico y Deportivo Rada Tilly

- Gimnasia “Verde” 51 / Federación Deportiva “Bordó” 65 (Semifinal U15).

- Náutico Rada Tilly “Amarillo” 97 / Gimnasia “Blanco” 63 (Semifinal U15).

En el Socios Fundadores

- Federación Deportiva 51 / Gimnasia 56 (Semifinal U17 Femenino).

Programa

LUNES 11

En el gimnasio Diego Simón

18:30 U-12: Náutico Rada Tilly Amarillo” vs Petroquímica (3º puesto). Arbitros: Jorge Alarcón y Facundo Iza.

20:00 U-21: Petroquímica vs Domingo Savio (*) (3º puesto). Arbitros: José Bova, Jorge Alarcón y Facundo Iza. CT: Laura Carrasco.

21:30 U-21: Federación Deportiva vs Gimnasia y Esgrima (final). Arbitros: José Bova, Facundo Iza y Jorge Alarcón. CT: Juan Carlos Pérez.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

En Náutico y Deportivo Rada Tilly

19:00 U-15: Gimnasia y Esgrima "Verde" vs Gimnasia y Esgrima "Blanco" (3º puesto). Arbitros: Mario Contrera y Constanza Zárate.

20:30 U-15: Náutico Rada Tilly “Amarillo” vs Federación Deportiva “Bordó” (Final). Arbitros: Mario Contrera y Constanza Zárate.

En el Socios Fundadores

19:00 U-13 Femenino: Federación Deportiva vs Náutico Rada Tilly “Amarillo”. Arbitros: Rodrigo Alvarez y Marcia Carrizo.

21:00 U-13 Femenino: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Alvarez y Marcia Carrizo.

En el gimnasio de la “Escuela Provincial 731” – Zona Desarrollo

19:00 U-13: Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia y Esgrima “D” (*). Arbitros: Axel Catalán y Enzo Cárcamo.

21:00 U-13: Domingo Savio vs Náutico Rada Tilly "Negro" (*). Arbitros: Axel Catalán y Enzo Cárcamo.

MARTES 12

En el gimnasio Diego Simón

18:30 U-12: Federación Deportiva “Bordó” vs Gimnasia y Esgrima "Verde" (final). Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

20:00 U-17: Gimnasia y Esgrima "Blanco" vs Náutico Rada Tilly “Amarillo”. Arbitros: Facundo Iza, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez. CT: Juan Carlos Pérez.

21:30 U-17: Gimnasia y Esgrima "Verde" vs Federación Deportiva “Bordó”. Arbitros: José Bova, Jorge Alarón y Constanza Zárate. CT: Juan Carlos Pérez.

En el Socios Fundadores

19:00 U-13 Femenino: 3er. Puesto / Pdor. (2do. vs. 3ro.) vs. Pdor. (1ro. vs 4to.). Arbitros: Gonzalo Colina y María Huentequeo.

21:00 U-13 Femenino: 1er. Puesto / Gdor. (1ro. vs 4to.) vs. Gdor. (2do. vs.3ro.). Arbitros: Gonzalo Colina y María Huentequeo.

En el gimnasio de la “Escuela Provincial 731” – Zona Desarrollo

19:00 U-13: 3er. Puesto / Pdor. (2do. vs. 3ro.) vs. Pdor. (1ro. vs 4to.) (*). Arbitros: Mario Contrera y Marcia Carrizo.

21:00 U-13: 1er. Puesto / Gdor. (1ro. vs 4to.) vs. Gdor. (2do. vs.3ro.) (*). Arbitros: Mario Contrera y Marcia Carrizo.

(*) Planilla Oficial ACRB

MIERCOLES 13

En el gimnasio Socios Fundadores

16:00 U-17 Femenino: Escuela de Básquet Pico Truncado vs Náutico Rada Tilly “Amarillo” (*).

19:30 U-17 Femenino: 1er. Puesto / Gimnasia y Esgrima vs. Gdor. (2do. vs.3ro.).

(*) Planilla Oficial ACRB

En el gimnasio Diego Simón - Zona Desarrollo

19:00 U-15: Federación Deportiva “Blanco” vs Náutico Rada Tilly

"Negro".

21:00 U-17: Federación Deportiva "Blanco" vs Náutico Rada Tilly "Negro".

En el gimnasio de la Escuela Provincial 731 - Zona Desarrollo

19:00 U-15: Domingo Savio vs Gimnasia y Esgrima “D”(*).

21:00 U–17: Domingo Savio vs Comisión de Actividades Infantiles (*).

(*) Planilla oficial de la ACRB.

JUEVES 14

En el Socios Fundadores

19:00 U-17 Femenino: 3er. Puesto / Federación Deportiva vs Pdor. (1ro. vs 4to.).

En el gimnasio de la Escuela Provincial 731 y/o Club Náutico” – Zona Desarrollo

19:00 U-15: 3er. Puesto / Pdor. (2do. vs. 3ro.) vs. Pdor. (1ro. vs 4to.) (**).

21:00 U-17: 3er. Puesto / Pdor. (2do. vs. 3ro.) vs. Pdor. (1ro. vs 4to.) (**).

(**) Planilla oficial de la ACRB y/o acta digital

En el gimnasio Diego Simón - Zona Desarrollo

19:00 U-15: 1er. Puesto / Gdor. (1ro. vs 4to.) vs. Gdor. (2do. vs.3ro.) (*).

21:00 U-17: 1er. Puesto / Gdor. (1ro. vs 4to.) vs. Gdor. (2do. vs.3ro.) (*).

(*) Planilla oficial de la ACRB.