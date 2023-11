La furia de Rafa Di Zeo contra los hinchas de Boca: "¡No cantan!"

El líder de "la 12" no ahorró epítetos contra los hinchas de Boca y explicó por qué la barra no fue antes a Río de Janeiro para proteger a los miles de simpatizantes que fueron a la final.

Tristeza y desazón… Quizá son estas dos las sensaciones dominantes entre los hinchas de Boca tras la nueva derrota sufrida en una final de Copa Libertadores. Quienes lo vieron por televisión, pero especialmente entre los decenas de miles que viajaron a Río de Janeiro para el magno partido.

Y contra estos últimos fue que el líder de la barra de Boca apuntó por cierta falta de entusiasmo a la hora de alentar al equipo en este tipo de excepcionales circunstancias. Algo inesperado para todos los fanáticos xeneizes.

“No cantan; no es que no nos siguen, no cantan”, afirmó el líder de “la 12” en el programa de Flavio Azzaro, con una mezcla de tristeza y bronca ante los nuevos tiempos.

En ese sentido, dijo: “La gente canta cuando cantás ‘el que no salta es una gallina’, esto, lo otro; después la gente no canta. No es la misma gente de antes, la que golpea los cosos, no es más lo mismo”, aseguró.

Para Di Zeo, los hinchas de ahora “son antihinchada de Boca; son hinchas de los jugadores. Antes no era así”, se lamentó.

Por otro lado, se refirió a las críticas recibidas por no haber llegado antes a Rio, cuando los hinchas de Boca eran agredidos por la parcialidad local. “Dijeron que nosotros dejamos que les peguen y no; nosotros no estamos en el lugar que están ellos”, afirmó.

Y agregó: “Yo no me la rasco, tengo familia, hijos, vos te pensás que me la rasco… La gente está creída eso por todas las boludeces que hablan”, señalando que “nosotros manejamos la hinchada de Boca, no la vida de la gente”.

“La lógica indicaba que, en Río, ir dos días antes es para quilombo. Nosotros terminábamos en cana y podíamos estar seis meses porque juegan con nosotros”, explicó.