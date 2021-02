La jugadora trans que llamó a "superar prejuicios y miedos"

Tras años de luchar contra lo establecido en las ligas de fútbol de Rosario, Laura López, la primera jugadora trans de la zona, invitó a otras chicas transgénero a “superar viejos prejuicios y miedos” para volcarse de lleno dentro de la cancha. A sus 38 años ya no busca convertirse en profesional, sino ser un ejemplo de lucha para sus compañeras.

La transformación del fútbol femenino al profesionalismo puso, sin dudas, a este deporte en el lugar donde se merecía estar. Claro, no fue fácil y llevó años de lucha del movimiento de mujeres que aún siguen reclamando derechos y diferencias con el fútbol masculino. De esta misma lucha son parte también las jugadoras trans, como el caso de Laura López, que desde hace diez años forma parte de la categoría A de la Liga Femenina de Fútbol.

Tal como le explicó a la agencia de noticias Télam, su objetivo “no es convertirse en una jugadora profesional”, sino en una referente y guía de otras chicas trans, “que por ahí no se animan a jugar al fútbol, por viejos prejuicios o esos miedos al qué dirán”.

La defensora de Adiur, que empezó a jugar al fútbol hace una década, dijo que si bien en un principio tuvo algunas dificultades para jugar, dirigentes e instituciones la terminaron aceptando e incluyendo en los planteles de fútbol femenino.

EMPEZO DE ARQUERA

“Yo empecé siendo arquera en un grupo de amigas, que participaban de un torneo de fútbol 5, pero luego dejé ese puesto, porque tenía más condiciones para jugar en cancha que en el arco”, comentó.

Más tarde, dijo que empezó a jugar en ligas rosarinas: “Ya tenía el DNI trans y jugué en muchos clubes, y por eso es que acá en Rosario me conocen casi todos”.

López recordó que el único problema que tuvo en su carrera, por ser jugadora transgénero, fue en una liga femenina de la vecina localidad de San Lorenzo.

“Ahí no me querían dejar jugar, y como amenacé recurrir a un abogado y denunciar el hecho ante el INADI, finalmente me autorizaron".

Finalmente, fue contratada por el club Argentino de Rosario, “para jugar en la Primera B del fútbol de AFA", señaló y resaltó que "esa fue la oportunidad para arrancar" y que ahora juega "de lateral derecho en Adiur”.

“Conozco muchas chicas trans que quieren jugar al fútbol, y sé que me tienen por ahí de referente. A esas compañeras les digo que nunca bajen los brazos, luchen por sus sueños y no se dejen vencer por prejuicios o críticas malintencionadas”, subrayó.

La futbolista reconoció que sin el apoyo de su familia "no hubiera estado en el ambiente del fútbol: "Ellos siempre me alentaron y eso mismo pido a familiares y amigos de las chicas que quieren jugar al fútbol y no se animan”.

“A mí no me daba miedo que no me dejaran jugar, lo que sí me daba mucha vergüenza, por ejemplo, es estar jugando y que me saquen de la cancha por mi condición trans. Por suerte, todo eso quedó superado”, remarcó.

Por esa razón, cada vez "que me presentaba a jugar en una liga amateur de Rosario les decía la verdad. Soy una chica transgénero. Es preferible eso a tener que pasar después malos momentos”, agregó.