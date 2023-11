La Liga Municipal de Vóley cerró la temporada con una estupenda gala

A cargo de sus responsables, Adrián Rasgido y Paola Ferrada, este viernes por la noche se llevó adelante la gala de cierre de la temporada 2023, de la Liga Municipal de Vóley, torneo que se desarrolla todos los años con el acompañamiento del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Hace una semana atrás, se jugaron las finales de la Liga Municipal, competencia que se disputa en tres categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 19, en femenino y masculino.

Este viernes, se hizo la entrega de premios, donde hubo especiales reconocimientos y estuvieron Adrián Rasgido y Paola Ferrada, referentes del certamen, acompañados por Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes, y Martin Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes.

Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, en un primer momento felicitó a todos los profesores que están a cargo de los equipos que animan el certamen. “Son los que realmente trabajan por el vóley municipal, también felicitar a Paola (Ferrada), a Adrián (Rasgido), que vienen en este deporte hace mucho tiempo y ponen todo para que este tipo de cosas se concreten. A los chicos y chicas que hacen esta actividad deportiva, decirles que lo más importante es que lo hacen para compartir y divertirse. Ese es el objetivo mayor”, declaró.

Paola Ferrada, una de las responsables de la Liga Municipal reconoció el trabajo que se realiza todos los años para llevar adelante el campeonato. “Estamos todo el tiempo en la cancha, sábados, domingos, feriados y la idea (por la gala) era compartir otro momento que no sea tan deportivo, sino un poco más formal y seriedad para nuestro vóley” expresó.

La profesora del Ente deportivo también resaltó el crecimiento constante de la disciplina y su semillero en Comodoro Rivadavia. “Hay muchos chicos jugando al vóley en la ciudad, crecimos un montón no solo a nivel de juego, sino también en números y eso nos pone muy feliz porque es el objetivo; sumar más gente, que los chicos y chicas vengan, jueguen, tengan su propia Liga y en el mismo nivel”.

Los ganadores, este 2023, fueron en Sub14; Municipal 4 A, (femenino) y Municipal 4 (masculino). En Sub 16; el podio lo lideró Municipal Palazzo (femenino) y Municipal Palazzo Blanco (masculino), mientras que en Sub 19 los campeones fueron Municipal Palazzo (femenino) y Municipal 4 (masculino).

Posiciones finales

Sub 14 Femenino

1) Municipal 4A

2) Municipal KM5

3) Municipal Laprida Vóley

Sub 14 Masculino

1) Municipal 4

2) Municipal Palazzo

3) Municipal Laprida Vóley

Sub 16 Femenino

1) Municipal Palazzo

2) Municipal Huergo

3) Municipal 4A

Sub 16 Masculino

1) Municipal Palazzo ’Blanco’

2) Municipal 4

3) Municipal Palazzo ’Rojo’

Sub 19 Femenino

1) Municipal Palazzo

2) Municipal 4

3) Municipal Laprida

Sub 19 Masculino

1) Municipal 4

2) Municipal Palazzo

3) Municipal Laprida Vóley