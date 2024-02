"La Mole" Moli rompió la perimetral que le puso su ex esposa

Persiste el acoso del ex boxeador Fabio ‘La Mole’ Moli hacia su ex pareja . A pesar de denunciar la violencia sufrida durante años, la mujer continúa siendo víctima de hostigamiento.

En mayo de 2023, Fabio "La Mole" Moli fue condenado por violencia de género contra su ex esposa, Marta "La negra" Galeano, con quien estuvo en pareja durante 30 años y tuvo cinco hijos en común. El ex boxeador enfrenta duras denuncias en la causa, aunque el fallo judicial dictó que no vaya a prisión. Sin embargo, contaba con una perimetral por parte de la damnificada, la cual rompió en las últimas horas. En ese contexto, la abogada y la mejor amiga de Galeano aportaron información al respecto.

En diálogo con Crónica HD, Viviana Pereyra, mejor amiga de Galeano declaró: "Yo la acompañé la primera vez en 2019 cuando ella vino a pedir ayuda, de ahí en más s iempre la hemos contenido, pero en realidad la denuncia que ha realizado ella en el día de ayer ha sido porque salió en un medio diciendo de que él le seguía rompiendo la perimetral".

Además, la mujer contó que Marta no es la única víctima de Fabio ya que ella y su sobrina también sufrieron violencia por parte del ex boxeador. En cuanto a los motivos que tendría el hombre, señaló: " Yo creo que él se enojó porque la primera vez que ella vino a pedir auxilio, la fiscal ordenó que ella se quedara acá en casa por una noche y al día siguiente iba a ser trasladada a Buenos Aires, a la casa de un hermano". Y agregó: "Yo nunca a él le he faltado el respeto y nunca hablé mal de él. Nunca más me molestó, pero las causas que le iniciamos siguen abiertas".

En ese contexto, Fernando Piaggio le pidió que recuerde un episodio que ocurrió con su hijo y la Mole Moli: "Él decide ir a buscarte a tu casa, ingresa a tu domicilio y ¿qué fue lo que pasó ahí?", consultó el presentador. "Él golpeó la puerta, se metió y me dijo 'negra de m.... a la firma Moli la vas a respetar' y me señaló la frente". "Te insultó, te increpó y hasta te amenazó", repasó Lío Pecoraro, y la mujer confirmó. "A Marta la he visto mal, la he visto llorar y no creo que lo haga por despechada... Ha sido golpeada durante 30 años", comentó sobre su amiga, quien contó que Fabio le pegó "desde el primer día".

Consultada sobre la ruptura de la restricción perimetral de 200 metros que rompió el ex boxeador, la abogada Mariana Montaldo detalló: " El jueves que ella va a trabajar, él pasa, la ve y la sigue". Además, destacó que su cliente " tiene botón antipánico". Enojada con las autoridades locales, reveló que: " Ella fue a hacer la denuncia y no se la tomaron, se tuvo que ir".

Luego, le preguntaron cómo actuaba la Mole Moli cuando la mujer participaba del "Bailando por un sueño" y cómo manejaba sus celos. Entonces, expresó que, si alguien la miraba y a él no le gustaba, " le pegaba patadas en las piernas cuando volvía".