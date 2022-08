La mujer acusada de inyectar a los bebés está sedada y con una crisis

Brenda Agüero, la enfermera acusada de ser una de las responsables de la muerte de los cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba, es la única de las cuatro imputadas de la causa que está detenida.

Por orden del fiscal que tiene a su cargo el expediente, Raúl Garzón, fue alojada el fin de semana pasado en el penal de Bouwer y desde entonces, la joven de 27 años espera en una celda del ala femenina cómo avanza la investigación, aunque aparentemente en medio de una crisis de nervios que por estas horas afecta su salud.

Así lo reveló en diálogo con Infobae Luis Obregón, su abogado defensor, quien contó que por la acusación de homicidio calificado reiterado que pesa en su contra y ante el hecho de estar tras las rejas, la enfermera tuvo que ser medicada y está completamente sedada.

“Está así porque no puede dormir, no puede ni alimentarse. Llora todo el día porque no entiende por qué está en esta situación”, dijo el letrado. En ese sentido, Obregón dijo que visitó a la joven en los últimos días, pero con ciertos cuidados debido a su situación emocional, que obligó a los médicos del penal a tener que medicarla para evitar un desgaste y daños sobre la salud.

Respecto a la investigación, el abogado señaló que todavía no tuvo acceso al expediente, ya que se encuentra bajo secreto de sumario y por eso no conoce lo elementos que tuvo el fiscal Garzón para imputarla y detenerla. “Dependemos de que se produzca la indagatoria para que se levante el sumario y poder ver las actuaciones en forma completa”, aclaró.

Pero para que Agüero pueda ser indagada es necesario practicarle primero una pericia psicológica y psiquiátrica con el objetivo primordial de saber si se trata de una persona imputable. Sin embargo, para eso hay que esperar algún tiempo más.

“Esperamos el resultado de una pericia interdisciplinaria, que está compuesta por un médico psiquiatra, una psicóloga y una trabajadora social. Las pericias han sido aceptadas por el fiscal u calculo que en 24 o 48 horas como máximo nos estará notificando el día y la hora de la pericia”, adelantó el letrado a este medio. También aclaró que lo que revele ese estudio será clave para saber si se avanza o no con la indagatoria.

