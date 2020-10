La NBA empezaría unos días antes de Navidad y tendría diez partidos menos

La NBA informó este sábado que planea comenzar la temporada 2020/21 en diciembre, unos días antes de Navidad, y que la temporada regular sería de 72 partidos en vez de 82 por equipo, para que los jugadores de la liga puedan jugar en el seleccionado estadounidense en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pospuestos para el año próximo a raíz de la pandemia de coronavirus.

La propuesta de calendario de la liga, que en principio iba a comenzar en enero próximo, debe ser estudiada por Asociación de Jugadores (NBPA), según lo anunció la NBA en un comunicado oficial.

En la reunión virtual entre la NBA y los dueños de las franquicias la liga presentó sus planes de inaugurar la campaña en los días antes de Navidad con un calendario reducido de los 82 a 72 encuentros de temporada regular, reportó la cadena ESPN.

La fecha del comienzo de temporada sería el 22 de diciembre y la NBA , cuyas finales concluyeron el pasado 11 de octubre en la "burbuja" de Disney World, echa por tierra la posibilidad de comenzar la actividad en enero.

El propio comisionado Adam Silver dijo a principios de octubre que creía "improbable" que la próxima temporada se interrumpiera para que los jugadores compitieran en los Juegos Olímpicos de Tokio, programados del 31 de julio al 8 de agosto de 2021, pero hoy todo cambio y la propuesta de la liga es otra contribuyendo a que Estados Unidos viaje a Japón con un buen potencial.

Nueva victoria de Aguacateros del comodorense Casalánguida

Aguacateros de Michoacán, equipo que dirige el DT comodorense Nicolás Casalánguida, se impuso anoche a Abejas de León, por 96-91, en partido válido por la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional (LNBP) de México.

En el Domo de la Feria de la ciudad de Guanajuato, el equipo del entrenador chubutense, ya clasificado para los cuartos de final de la competencia, alcanzó su 13ra. victoria en 17 presentaciones.

El líder de la Conferencia Oeste del torneo contó con una muy buena faena del ala pivote marplatense Facundo Piñero (ex San Lorenzo e Instituto de Córdoba), quien terminó con un balance de 19 puntos (4-6 en dobles, 3-7 en triples, 2-3 en libres), 8 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos en 39 minutos.

En el conjunto del técnico Casalánguida (ex DT de Regatas Corrientes y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia) también se lucieron los estadounidenses Donald Sims (27 puntos y 7 asistencias) y Jerome Meyinsse (16 tantos, 7 rebotes y 3 bloqueos), ambos ex San Lorenzo.

En Abejas, que es conducido por el entrenador rosarino Marcelo Roig, se destacó el ala pivote norteamericano Leron Black (ex Argentino de Junín), con una planilla de 20 unidades y 7 rebotes, según indicó el sitio de la competencia.

Además, Dorados de Chihuahua, también con participación argentina, le ganó a Correcaminos, por 113-82.

El base santafesino Juan Brussino (ex Quimsa) acumuló 15 puntos y 6 pases gol en 21m., mientras que el interno porteño Kevin Hernández (ex Ferro) agregó 4 tantos, 6 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos en 15m.

En tanto, Fuerza Regia de Monterrey, con 2 puntos y 4 rebotes del ala pivote juninense Nicolás Romano (ex Atenas de Córdoba y próximo integrante de San Lorenzo), derrotó por 94-77 a Plateros de Fresnillo, que tuvo al ala pivote Alejandro Diez (ex Peñarol) con 7 puntos y 7 rebotes; al alero Alexis Elsener (ex La Unión de Formosa) con 14 y 3; y al base cordobés Diego Figueredo (ex Ferro), con 3 tantos y 6 asistencias, respectivamente.

En otro resultado, Libertadores de Querétaro doblegó a Panteras de Aguascalientes, por 128-105, mientras que Mineros de Zacatecas le ganó por no presentación (20-0) a Leñadores de Durango, que no pudo completar plantel por casos de coronavirus.

Ya están clasificados para los playoffs de cuartos de final los equipos de Aguacateros, Soles de Mexicali, Libertadores y Astros de Jalisco (zona Oeste) más Mineros, Leñadores, Dorados y Fuerza Regia (zona Este).