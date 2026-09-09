La oposición logró impulsar la prórroga de la emergencia en discapacidad

La Cámara aprobó con 249 votos afirmativos y ninguno en contra el emplazamiento para que las comisiones avancen con el proyecto de prórroga. El cronograma prevé una reunión informativa el miércoles 16 de septiembre.

La Cámara de Diputados dio un paso clave para acelerar el tratamiento de la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año. El emplazamiento para que las comisiones avancen con el proyecto obtuvo 249 votos afirmativos y ningún voto negativo.

La medida forma parte de una jornada en la que la oposición buscó reunir quórum para impulsar emplazamientos destinados a apurar el tratamiento de iniciativas vinculadas tanto con el endeudamiento familiar como con la continuidad de la emergencia.

El objetivo de los emplazamientos es establecer plazos para que las comisiones emitan dictamen sobre cerca de 50 proyectos relacionados con la morosidad y sobre la extensión de la Emergencia en Discapacidad.

En la previa de la sesión, los bloques que impulsaban la iniciativa calculaban alcanzar al menos 134 presencias, cinco por encima de las 129 necesarias para habilitar el debate. En ese escenario, la postura de los diputados que responden a los gobernadores aparecía como uno de los factores centrales, mientras el oficialismo seguía de cerca el comportamiento de los bloques provinciales.

De acuerdo con el cronograma acordado, el próximo paso será una reunión informativa el miércoles 16 de septiembre.