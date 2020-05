"La salida para la situación que tenemos es el impuesto a la riqueza"

Este lunes y martes los dirigentes de la Regional Sur de ATECH permanecen con actividades en el marco de una colecta de alimentos en la sede del gremio en calle Urquiza al 345. En ese contexto a través de las redes sociales de la conducción emitieron un mensaje en el marco de la cuarentena que impide las masivas asambleas.

“La actividad de ayer tuvo mucha repercusión es una esquina que conocemos bien, lo hicimos sin dejar de respetar las medidas de bioseguridad necesarias, en ningún caso nos propusimos romper la cuarentena pero no podemos aceptar este atropello que significa el no pago de salarios a tiempo, nos consta que no ha habido avances de obras en las escuelas, por lo tanto no nos dan respuesta a nosotros ni a la educación”, lamentó el dirigente Daniel Murphy.

“Nos preocupa que este gobierno no tenga una respuesta, nos preguntamos que pasó con el fondo infraestructura que se había anunciado, siguen prometiendo obras a futuro que no se concretan

no es que no nos pagan los salarios pero invierten en otras cuestiones

no están haciendo nada de eso”.

De este modo, consideró el secretario general “creemos que la salida para la situación que tenemos es la ley tributaria o el impuesto a la riqueza que se plantea en el orden nacional queremos que las grandes riquezas tributen y que esos fondos sirvan para paliar esta crisis”.

EDUCACION VIRTUAL: “NO ES UNA OBLIGACION”

Por otro lado, Murphy puso el acento en la modalidad de aulas virtuales en curso e indicó “es imposible no debatir sobre lo que significa la educación virtual para nuestros alumnos y los trabajadores, sobre eso hay que decir que la educación virtual acentúa la desigualdad que existe entre las familias de nuestros alumnos y alumnas, hay niños que no tienen esa posibilidad, no desmerecemos los cuadernillos, ni los canales educativos, pero esto sigue siendo parte de un tema que hay que pulir mucho más”.

En cuanto, a los trabajadores de la educación el dirigente aclaró “no es obligación el trabajo virtual para el docente esto es flexibilización laboral en los términos en que esta planteado, muchos docentes no tienen los recursos en sus viviendas, no se agota en esto el debate sobre la educación virtual, queda claro además que se realza la importancia de las escuelas”, dijo.

Finalmente, Murphy puso en valor la unidad del sector y recordó: “quieren utilizar la pandemia para clausurar cualquier posibilidad de seguir denunciando el atropello que se realiza, el vaciamiento, el ajuste y el achicamiento”.