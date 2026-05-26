Macharashvili recibió al Rabino Eliahu Hamra para profundizar la agenda de trabajo conjunta de la AMIA

El intendente Othar Macharashvili recibió al representante de la mutual judía junto al diputado nacional José Glinski. Durante el encuentro se avanzó en acciones vinculadas a la memoria, la inclusión y el fortalecimiento institucional en la Patagonia.

El intendente Othar Macharashvili mantuvo este martes por la mañana una reunión con el Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, en un encuentro promovido por el diputado nacional José Glinski para afianzar el vínculo entre la mutual y Comodoro Rivadavia.

Durante la reunión realizada en el municipio, las partes analizaron iniciativas orientadas a federalizar las actividades de la AMIA y ampliar su presencia en la Patagonia. También se abordaron aspectos relacionados con la historia de la comunidad judía local y la construcción de una agenda conjunta centrada en la memoria, la inclusión y el desarrollo comunitario.

En ese marco, Macharashvili fue invitado a participar del acto central por el 30° aniversario del atentado contra la AMIA, previsto para el 1 de julio en la ciudad de Buenos Aires.

Tras el encuentro, Hamra destacó la disposición del jefe comunal para integrar el encuentro federal de intendentes que se desarrollará en esa fecha. “Nos parece muy valioso fortalecer la vida comunitaria en todo el país. El intendente se comprometió a participar de este acto de unión que trasciende banderas políticas y busca estar juntos frente a un reclamo federal”.

Por su parte, Glinski remarcó que la visita forma parte del proceso de descentralización de las acciones de la AMIA en el país. “Vine a acompañar al Gran Rabino de la AMIA, que cumple un rol muy importante a nivel institucional para la comunidad judía de todo el país, en lo que respecta a la tarea de federalizar la acción de la AMIA a lo largo y a lo ancho de la Argentina”.

El legislador también explicó que actuó como nexo entre el municipio y la institución. “Oficié como puente por el conocimiento de las dos puntas, tanto del intendente Othar Macharashvili como de la gestión de la AMIA. Estamos atendiendo también temas propios de la comunidad judía de Comodoro”.

Finalmente, Glinski subrayó el alcance nacional del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994. “Es importante que se entienda que no fue un atentado contra la comunidad judía, sino contra la Argentina en general. Es fundamental llevar ese mensaje a todos los argentinos”.