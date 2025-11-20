A pesar de ser una iniciativa clave para la democratización del acceso a contenidos audiovisuales, la Televisión Digital Abierta (TDA) de Argentina continúa siendo objeto de persistentes reclamos por mal funcionamiento y problemas de acceso, según reportes recientes de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y presentaciones legislativas.

La Señal que Falla: Persisten los Problemas de la Televisión Digital Abierta (TDA) en Argentina

La promesa de una televisión gratuita con mejor calidad de imagen y sonido se ve a menudo frustrada por una red de transmisión que, en muchas regiones, opera de forma inestable o directamente fuera de servicio.

El problema central radica en el estado de la infraestructura. Numerosas estaciones digitales de transmisión a lo largo del país, que son vitales para la cobertura del servicio, figuran con fallas operativas o están completamente inactivas.

Además de las fallas técnicas, la información sobre el estado y el futuro de la TDA ha sido históricamente confusa, generando incertidumbre en el público.

La TDA fue diseñada para ser la puerta de entrada a la televisión gratuita y de alta calidad para todos los habitantes de Argentina. Sin embargo, mientras las fallas persistan, esta importante herramienta de inclusión digital seguirá operando por debajo de su potencial, dejando a miles de ciudadanos sin el acceso a la información y el entretenimiento que les fue prometido.

PARA MÁS DATOS:

chequear el estado de antenas (falso) en: https://tda.gob.ar/