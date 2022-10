La tenista Podoroska presentó a su novia Guillermina Naya

En 2020 Nadia Podoroska hizo historia en Roland Garros al alcanzar las semifinales del torneo, instancia en la que sufrió una derrota contra Iga Swiatek. Después de aquella actuación que le permitió tiempo después escalar hasta el puesto 36 del ranking mundial, la deportista sufrió algunas lesiones y se vio obligada a alejarse de las canchas por varios meses. Tras su regreso al circuito, brindó una entrevista en la que habló sobre ese duro proceso y la importancia que tuvo su círculo íntimo en la recuperación, incluida su novia, la tenista argentina Guillermina Naya.

Si bien no brindó detalles sobre cómo nació el amor entre ellas, la rosarina de 25 años aseguró que su pareja ha sido clave en este tiempo en el que estuvo lejos del circuito por sus dolencias físicas. “De septiembre a diciembre (de 2021) pude estar en Argentina con mis padres. Ese cariño y energía positiva de estar en casa ayudó mucho. Luego me fui a España, estaba bien porque parecía que iba a pasar poco tiempo antes de que pudiera volver a competir. Cuando supe que sería más largo, mi mamá pudo visitarme. Entonces mi novia vino a verme. Así empezó a pasar”, comentó en diálogo con el sitio ClayTenis.

Podoroska ya había publicado algunas historias en redes sociales en el cumpleaños 26 de Naya, pero siempre eligió mantener en privado su vida íntima. Al ser consultada sobre si esta relación podría generar que comience a expresarse abiertamente en favor del colectivo LGBT+, expresó: “La verdad es que yo no llevo ninguna bandera, no porque no quiera o no me guste. Me encantan las personas socialmente comprometidas, pero creo que todavía no tengo fuerzas ni tiempo. He vivido una revolución en mi vida después de Roland Garros, que generó mucho movimiento, mucha exposición mediática, así que soy un poco cautelosa. La vida que tengo en el tenis exige mucho tiempo, así que tal vez lo deje para el futuro”.

En redes sociales, la ex tenista estadounidense Billie Jean King, considerada como una de las mejores de la historia, celebró emocionada la entrevista a la argentina: “Felicitaciones a la jugadora Nadia Podoroska por su anuncio. Vivir auténticamente requiere mucho coraje, pero siempre vale la pena”. La jugadora albiceleste más destacada de la actualidad le devolvió el elogio: “Muchas gracias, te respeto por todo lo que representas para nosotras. Eres un verdadero modelo en la lucha por la igualdad en el deporte y más allá del deporte”.

Naya en la actualidad ocupa el puesto 814 del ranking de la WTA, aunque llegó a estar entre las mejores 550 del mundo en 2020. Su primer título como profesional lo consiguió en 2019, a los 22 años, al consagrarse en el W15 Buenos Aires al superar por 6-2 y 6-2 a la brasileña Eduarda Pai. Además, cuenta con una historia de vida singular ya que entre los 2 y los 7 años vivió mucho tiempo internada debido a una miopatía visceral, que tardó demasiado tiempo en poder ser diagnosticada.

Fue en 1999 durante un cumpleaños de uno de sus hermanos en Chacabuco cuando, después de varias consultas a médicos pediatras por los constantes vómitos que tenía, su abuela vio que la niña tenía un vientre similar a la de una embaraza. Fueron varios especialistas los que consultaron hasta llegar a Buenos Aires, en donde estuvo ocho meses en el Hospital Italiano siendo alimentada por suero mientras le realizaban estudios para intentar descubrir qué era lo que padecía. Durante ese período, su organismo no absorbía los nutrientes necesarios y no sólo perdió peso sino que los dientes y el pelo se le caían.

Cuando finalmente dieron con la miopatía víscera, la peligrosidad que significaba realizar una biopsia y lo costoso que eso era hacerlo en Canadá o Alemania provocaron que ella se acostumbrara a vivir con el sufrimiento. Hasta que a los 7 años, después de que los médicos le dijeran que no había nada por hacer, la bacteria se había desplazado hacia mi cerebro por una convulsión que sufrió después de haber comido un choripán y allí si pudieron identificarla y vencerla.

Poco después descubrió el tenis y se convirtió en una joven talento no solo de Chacabuco sino de argentina, pero por lesiones tuvo que alejarse de la actividad y tras haber vivido en España y Estados Unidos las deudas comenzaron a agobiarla a tal punto que abandonó el deporte. Pero, sus seres queridos le insistieron para que regresara a la actividad y lo hizo nada menos que ganando algunos campeonatos menores hasta que recibió el llamado de Mercedes Paz, capitana de la selección argentina, para unirse al equipo nacional.

Ahora, ella y Podoroska han formado una alianza que ha sido vital para ambas no solo en lo deportivo, sino también en lo personal por el apoyo mutuo que se dan a diario y el sostén en el que se han convertido la una de la otra en una historia de amor que recién comienza.

Fuente: Infobae