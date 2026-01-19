La TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de Argentina

Tras varias idas y vueltas finalmente, el gobierno de Javier Milei confirmó que la próxima Copa del Mundo podrá verse en todo el país y de manera gratuita.

Finalmente, todos los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026 serán transmitidos por la TV Pública y Radio Nacional. Así lo anunció este lunes, tras varias idas y vueltas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta oficial de la red social X.

La novedad no está solo en la cobertura, sino en el esquema de financiamiento: de acuerdo a lo informado oficialmente, los derechos de transmisión se obtuvieron mediante un acuerdo comercial que no implicará el uso de recursos provenientes de los impuestos.

Desde el gobierno de Javier Milei remarcaron que el costo de los derechos no será afrontado por el Estado nacional, en una señal que busca diferenciarse de experiencias anteriores donde las transmisiones deportivas se financiaban con fondos públicos. La consigna elegida para comunicarlo fue directa y sin matices: “Para todos, sin usar la plata de todos”.

“La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026.Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos. Fin”, informó el Jefe de Gabinete en X.

La decisión apunta a garantizar el acceso universal a los partidos del seleccionado argentino en el próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, pero sin recurrir a partidas presupuestarias estatales. En ese sentido, el gobierno libertario presentó el acuerdo como una combinación de alcance masivo y austeridad fiscal, dos conceptos que intenta sostener como ejes de su gestión.

La transmisión por medios públicos de los encuentros de la Selección mantiene así una tradición de fuerte impacto social y cultural, aunque bajo un formato que, según subrayan desde la Casa Rosada, no compromete recursos públicos.

Argentina en el Mundial 2026

El Mundial 2026 será el primero en disputarse en tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Se jugará en 16 ciudades, y también será el primero con 48 selecciones participantes, contra las 32 habituales.

La Selección dirigida por Lionel Scaloni se enfrentará en la primera fase a Argelia, el 16 de junio a las 22, en Kansas City; a Austria, el 22 de junio a las 14, en Arlington, Texas, y a Jordania, el 27 de junio, a las 23, en esta misma última sede.

Será la edición más grande del Mundial que se haya disputado, con 104 partidos, y el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica por el Grupo A, el 11 de junio a las 15 en el estadio Ciudad de México.