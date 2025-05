La UTA ratifica el paro de colectivos pese a la reunión con el Gobierno

En declaraciones radiales, Gusso se mostró pesimista respecto a los resultados de la reunión, al considerar que la política del gobierno de Javier Milei continúa la línea de su antecesor, Franco Mogetta, de homologar paritarias con un tope del 1% de inflación. "El paro está confirmado para mañana", sentenció el gremialista, enfatizando que, tras vencer el período de conciliación obligatoria, el sindicato está habilitado para llevar adelante la medida de fuerza.

Gusso descartó la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la administración libertaria en las mismas condiciones que el pasado 30 de abril, y reiteró que la medida afectará los servicios de transporte de pasajeros de corta y media distancia en todo el país a partir de las 00:00 del martes. "No hay intenciones de aumentar por arriba del 1%. Ya nos lo dijeron, entonces no va a haber ningún tipo de acuerdo, salvo que aparezca la plata por un procedimiento que se llama laudo arbitral", afirmó.

El secretario gremial también se refirió a la postura de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), cuyo presidente, perteneciente a DOTA, habría manifestado su ausencia en las negociaciones paritarias. "Si no se presentan no hay más nada que hablar, el paro está cantado, no hay razón para levantarlo", sostuvo Gusso.

Según trascendió, las negociaciones se estancaron luego de que las cámaras del transporte (FATAP, AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) ofrecieran tres sumas no remunerativas: $40.000 a pagarse el 26 de mayo, $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio. La UTA rechazó esta propuesta por considerarla insuficiente, manteniendo su reclamo de un sueldo básico de $1.700.000.

En un comunicado, el sindicato argumentó la medida de fuerza señalando que la oferta empresarial para los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio representa "un incremento remunerativo de menos del 6% a pagarse a partir del mes de junio", calificando las sumas no remunerativas ofrecidas como una "falta de respeto".

Por su parte, desde la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (AAETA), su titular, Luciano Fusaro, explicó que la oferta realizada al gremio se alinea con el congelamiento de tarifas vigente desde hace ocho meses. "Esta estructura que utiliza el gobierno para determinar el costo de lo que cuesta movilizar los 18 mil colectivos en el AMBA se calculó con los precios que tenía la economía en diciembre, y no incluyó ninguna partida presupuestaria para ajustes tarifarios este año. Nosotros hicimos una oferta, pero el gremio la considera insuficiente", detalló Fusaro.

De esta manera, la confirmación del paro por parte de la UTA anticipa un martes con importantes complicaciones para los usuarios del transporte público de corta y media distancia en todo el territorio argentino, a la espera de posibles novedades tras la reunión de esta tarde entre el sindicato y la Secretaría de Trabajo.