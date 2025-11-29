No viaja a Estados Unidos porque otra vez Messi lo esquivaría para evitar una foto con él, en medio de su enfrentamiento con Chiqui Tapia.

La verdadera razón por la que Milei no estará en el sorteo del Mundial

Javier Milei es fanático de las fotos con personalidades destacadas de diferentes lugares del mundo. Su séquito en las redes sociales se encarga cada vez que logra una de inundar Instagram y X con imágenes del Presidente con un destacado, sea Donald Trump, Elon Musk o Sylvester Stallone. En esta colección de fotos, su deseo más grande hoy es posar junto a uno de sus ídolos: Lionel Messi. Pero La Pulga le dijo por tercera vez que "No" en dos meses.

La primera fue en septiembre. Según publica El Destape, el Gobierno buscó en el viaje de Milei a Nueva York para disertar en la ONU que hubiera un encuentro y foto con Messi. No se dio.

En noviembre intentaron cruzarlo en un foro. Tampoco pudo ser. El 10 disertó un día antes que el Presidente. Y ahora se metió el cruce con la AFA en el medio y el Jefe de Estado no quiso sufrir un desplante del capitán argentino.

No hay ni hubo ni un gesto positivo de Messi en estos dos años para con Milei. Ni Sergio "Kun" Agüero (mantiene relación con ambos) pudo lograrlo. Lejos siempre Messi del debate político, pocos son los que accedieron al 10 desde ese sector en Argentina. Mauricio Macri, por ejemplo, tiene una foto y encuentro con él. Cristina Kirchner también.

Pero ya Alberto Fernández vivió lo mismo que está viviendo Milei: el desplante. Sucedió cuando la Selección decidió darle la espalda al entonces mandatario y lo dejó solo en la Casa Rosada sin la Copa del Mundo.

Si Milei iba a Estados Unidos, volver sin la foto con Messi hubiera sido una noticia que recorrería el mundo. Se iba a topar además con Claudio Tapia, el presidente de la AFA con quien se enfrenta desde el comienzo de su gestión y cuya tensión está en el punto más alto en estos momentos.

En Casa Rosada justificaron la suspensión del viaje de Milei de esta manera: "Es la respuesta silenciosa de Javier a lo que pasa en AFA. No va a compartir nada con Chiqui Mafia", afirmaron a El Destape en referencia a Tapia. Una pequeña muestra de la debilidad del Presidente en ese ámbito, que apenas ve de lejos y desconoce y solo le queda jugar a través de posteos en las redes sociales y nada más.

Milei iba a ser visto por cientos de millones de personas en todo el mundo. Iba a estar en el palco junto a Trump en Washington viendo el sorteo del Mundial. Había sido invitado por el gobierno de Estados Unidos. Un plan irresistible para un presidente. Pero llamativamente se bajó.