Lagartos se llevó el título a Pico Truncado

Lagartos de Pico Truncado se consagró el fin de semana campeón del torneo Oficial de Hóckey Pista 2025, que organizó la Asociación Austral.
El elenco santacruceño le ganó en la final a Calafate Azul por 8-2 y de esa manera se quedó con el título en la categoría Primera Damas.
Mientras tanto, en Sub 19, se coronó Deportivo Portugués Verde, en Sub 16 la gloria fue para Náutico Rada Tilly, mientras que en Sub 14, Chenque Blanco conquistó el primer puesto del certamen.
Cabe destacar que las finales de este certamen se desarrollaron en el SUM de la Escuela Nº 211, que se encuentra en el barrio Isidro Quiroga. La Sub 14 y Sub 19 definió a sus campeones el sábado, mientras que Primera y Sub 16 lo hicieron el domingo.
Foto: Fotomix cr.
Panorama
CATEGORIA SUB 14
1º Chenque Blanco
2º Calafate Negro
3º Náutico Rada Tilly
4º Santa Lucía
5º Deportivo Portugués
6º Calafate Azul
7º Chenque Celeste
8º Comodoro RC
CATEGORIA SUB 16
1º Náutico Rada Tilly
2º Deportivo Portugués
3º Chenque Celeste
4º Santa Lucía
5º Chenque Blanco
6º Calafate Azul
7º Náutico Negro
8º Deportivo Sarmiento
9º Calafate Negro
10º Comodoro RC
11º Portugués Rojo
CATEGORIA SUB 19
1º Deportivo Portugués Verde
2º Náutico Rada Tilly
3º Calafate Azul
4º Comodoro RC
5º Santa Lucía
6º Chenque RC
7º Portugués Negro
8º Náutico Negro
9º Calafate Negro
10º Portugués Rojo
11º Deportivo Sarmiento
PRIMERA
1º Lagartos
2º Calafate Azul
3º Náutico Rada Tilly
4º Chenque RC
5º Comodoro RC
6º Calafate Negro
7º Santa Lucía
8º Deportivo Portugués