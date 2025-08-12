Lagartos se llevó el título a Pico Truncado

Le ganó 8-2 a Calafate Azul y se consagró campeón en Primera Damas en el torneo Oficial de Hóckey Pista que organizó la Asociación Austral.

Lagartos de Pico Truncado se consagró el fin de semana campeón del torneo Oficial de Hóckey Pista 2025, que organizó la Asociación Austral.

El elenco santacruceño le ganó en la final a Calafate Azul por 8-2 y de esa manera se quedó con el título en la categoría Primera Damas.

Mientras tanto, en Sub 19, se coronó Deportivo Portugués Verde, en Sub 16 la gloria fue para Náutico Rada Tilly, mientras que en Sub 14, Chenque Blanco conquistó el primer puesto del certamen.

Cabe destacar que las finales de este certamen se desarrollaron en el SUM de la Escuela Nº 211, que se encuentra en el barrio Isidro Quiroga. La Sub 14 y Sub 19 definió a sus campeones el sábado, mientras que Primera y Sub 16 lo hicieron el domingo.

Foto: Fotomix cr.

Panorama

CATEGORIA SUB 14

1º Chenque Blanco

2º Calafate Negro

3º Náutico Rada Tilly

4º Santa Lucía

5º Deportivo Portugués

6º Calafate Azul

7º Chenque Celeste

8º Comodoro RC

CATEGORIA SUB 16

1º Náutico Rada Tilly

2º Deportivo Portugués

3º Chenque Celeste

4º Santa Lucía

5º Chenque Blanco

6º Calafate Azul

7º Náutico Negro

8º Deportivo Sarmiento

9º Calafate Negro

10º Comodoro RC

11º Portugués Rojo

CATEGORIA SUB 19

1º Deportivo Portugués Verde

2º Náutico Rada Tilly

3º Calafate Azul

4º Comodoro RC

5º Santa Lucía

6º Chenque RC

7º Portugués Negro

8º Náutico Negro

9º Calafate Negro

10º Portugués Rojo

11º Deportivo Sarmiento

PRIMERA

1º Lagartos

2º Calafate Azul

3º Náutico Rada Tilly

4º Chenque RC

5º Comodoro RC

6º Calafate Negro

7º Santa Lucía

8º Deportivo Portugués