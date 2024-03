Larreta: "Lo que antes era 678 hoy es el Twitter del Presidente"

El exalcalde porteño rechazó una fusión con LLA y se diferenció de Mauricio Macri: “El PRO no apoya populismos ni de izquierda ni de derecha”.

La tendencia de un sector del PRO, liderado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, de acercarse cada vez más al gobierno de Javier Milei generó el rechazo de uno de los actores más importantes del partido amarillo en los últimos años: Horacio Rodríguez Larreta.

El exjefe de Gobierno porteño dijo que no está de acuerdo en "entregarle el PRO a Milei, sea quien sea el que conduce el partido". "Creo y defiendo a fondo los valores constitutivos del PRO”, remarcó en una entrevista a Clarín, donde también recordó los orígenes del partido amarillo: "Cuando lo creamos, era un partido para cambiar la Argentina sumando gente con vocación pública, que venía del peronismo, del radicalismo, de los partidos de centro”. “El PRO no apoya populismos, ni de izquierda ni de derecha, no tiene nada que ver con proyectos mesiánicos, con posiciones extremas”, continuó.

Este mes el partido fundado por Macri renovará autoridades y el expresidente es quien reúne la mayor parte de los apoyos para regresar a la conducción partidaria. En ese sentido, Larreta se manifestó en contra de "las propuestas de fusión, de cogobierno", aunque aclaró: "Que después en el Congreso apoyemos las iniciativas del Presidente es válido”.

A su vez, el exjefe de Gobierno se refirió al rol de Patricia Bullrich, quien luego de disputarle la interna en las PASO pasó a ocupar el cargo de ministra de Seguridad en el gobierno de Milei: “No se puede ir en contra de los valores originales del PRO, traicionarlos y no honrarlos. Que ella es parte del gobierno de Milei es un dato, no es una opinión. Es parte de esta iniciativa de la fusión con La Libertad Avanza con la que yo no estoy de acuerdo”.

Respecto del presidente Milei y cómo está llevando los primeros meses de gobierno, Larreta señaló: "Las agresiones y defenestrar el rol del Estado, lo escuchamos todos los días. El Presidente se dedica mucho tiempo a agredir por Twitter a periodistas, artistas, gobernadores, diputados, senadores, presidentes extranjeros”. Y continuó: “En el PRO nos rompimos el alma para construir un Estado que funcione, que garantice buena salud. Es todo lo contrario a lo que plantea Milei. Y yo no me muevo de eso, estoy en el mismo lugar que hace 25 años”.

El excandidato a presidente comparó a Milei con el kirchnerismo: “Pareciera que todo el que tuvo alguna experiencia en la política está mal y es atacado y agredido. Lo que antes era 678, que funcionaba como canal de agresión en el kirchnerismo, hoy es el Twitter del Presidente”.