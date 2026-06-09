El Colegio Milton de Ituzaingó despidió a Carlos Alberto Solari con un mensaje dirigido a su familia y recordó los años en que acompañó la trayectoria escolar de su hijo Bruno. La institución difundió imágenes inéditas del músico en el ámbito educativo.

Las fotos que revelan al Indio Solari en una faceta íntima y cotidiana

A pocos días del fallecimiento de Carlos Alberto Solari, ocurrido el 5 de junio, el Colegio Milton de Ituzaingó compartió un sentido mensaje dedicado a su familia y recordó el vínculo construido durante el paso de su hijo Bruno por la institución. La publicación estuvo acompañada por imágenes que muestran una faceta poco conocida del histórico referente del rock argentino: la de padre presente en la vida escolar.

Desde la comunidad educativa señalaron que durante nueve años compartieron junto a Virginia, Bruno y el propio Solari el recorrido formativo del alumno, desde Sala de 3 hasta la finalización de 6° año de Educación Primaria en 2012.

“Con profundo respeto acompañamos a Virginia, a Bruno y a toda la familia Solari en este momento de dolor por el fallecimiento de Carlos Alberto Solari”, expresaron desde la institución.

Asimismo, destacaron que ese tránsito por la escuela permitió construir un vínculo que permanece en la memoria de quienes integran el colegio. En ese marco, hicieron llegar sus condolencias y manifestaron su afecto y gratitud por los años compartidos.

El mensaje concluye con una despedida cargada de emoción: “Que descanse en paz”.