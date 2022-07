Las semifinales del hóckey pista se jugarán en la Escuela Nº 211

La Asociación Austral de Hóckey desarrollará este sábado en el gimnasio de la Escuela Nº 211, que se encuentra en Lisandro de la Torre casi Roca, las semifinales correspondientes al torneo indoor de pista 2022.

En ese contexto, se desarrollarán los ocho partidos de las "semis", destacando que en Primera Damas avanzaron a esa instancia, Calafate Azul, que fue primero de la Zona 1, y Náutico Amarillo, que culiminó segundo en la Zona 1.

Cabe destacar que ambos equipos conocerán el mismo sábado a sus rivales, luego de que se juegue a primera hora el partido postergado de la cuarta fecha entre Náutico Negro y Comodoro Azul.

En Sub 19, las "semis" las jugarán Santa Negro y Chenque y Calafate Azul-Náutico Negro. En Sub 16, mientras tanto, los cruces serán Portugués Rojo-Chenque y Náutico Negro-Calafate Azul y en Sub 14, buscarán un lugar en la final Calafate Azul-Comodoro Rojo y Náutico Negro-Chenque.

Programa

Sábado

Cancha: Colegio Nº 211 (Lisandro de la Torre casi Roca)

9:00 Primera Damas (postergado 4ª fecha): Náutico Negro vs Comodoro Azul. Arbitros: A. Pacheco - M. Tramaleo. 3º árbitro Quiroga.

10:00 Sub 14: 1ºZona 1 - 2º Zona 2: Calafate Azul vs Comodoro Rojo. Arbitros: Y. Quiroga-M. Tramaleo. 3º árbitro: Bahl.

11:10 Sub 14: 1º Zona 2 - 2º Zona 1: Náutico Negro vs Chenque. Arbitros: A. Pacheco - Y.Quiroga. 3º árbitro: Tramaleo.

12:20 Sub 16: 1º Zona 1 - 2º Zona 2: Portugués Rojo vs Chenque. Arbitros: M-Bahl - M. Tramaleo. 3º árbitro: Pacheco.

13:30 Sub 16: 1º Zona 2 - 2º Zona 1: Náutico Negro vs Calafate Azul. Arbitros: S. Marín - Y. Quiroga. 3º árbitro: Tramaleo.

14:40 Sub 19: 1º Zona 1 - 2º Zona 2: Santa Negro vs Chenque. Arbitros: A. Espinoza - A. Pacheco. 3º árbitro: Marín.

15:50 Sub 19: 1º Zona 2 - 2º Zona 1. Calafate Azul vs Náutico Negro. Arbitros: S. Marín - S. Soto. 3º árbitro: Quiroga.

17:30 Primera Damas: 1º Zona 1 - 2º Zona 2. Calafate Azul vs Equipo a confirmar. Arbitro: E. González Mons.

18:40 Primera Damas: 1º Zona 2 - 2º Zona 1. Equipo a confirmar vs Náutico Amarillo. Arbitro: E. González Mons.