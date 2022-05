Lattanzio cruzó a Puratich por las ambulancias

Mediante un proyecto presentado por el edil Marcos Panquilto (PJ), el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia invitó al ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, a brindar explicaciones sobre el estado del servicio de ambulancias, a raíz de la muerte de una docente y su hijo en Kilómetro 8. El funcionario de la administración de Mariano Arcioni no se presentó ante los ediles, pero realizó entrevistas en varios medios de comunicación manifestando que “no había que generar temor en la sociedad”.

Quien recogió el guante fue el concejal del Bloque Raúl Alfonsín, Omar Lattanzio, al considerar que Puratich habla estupideces. “Yo lo escucho hablar al ministro de Salud y, sinceramente, me parece un buen tipo. Hablando es ‘re piola’. Ahora las estupideces que está diciendo, no tienen sentido. Sin saber absolutamente nada, dice que hay 10 ambulancias, que hicimos esto, que hicimos lo otro”, aseveró.

“Yo lo quiero tener acá (por el Concejo) al ministro para preguntarle de las 7 máquinas de lavar que funcionaba una sola con agua fría, ¿quién lo arregló? ¿el ministro o el Ministerio? Lo arreglaron dos empresas sin cobrar nada ¿Quién hizo la sala 108 que en marzo del 2020 salvó la vida de un montón de gente con oxígeno? Quien puso la plata fue Termap”, enumeró.

“¿Quién hizo la sala oncológica pediátrica? Puso plata la gente de Juntos por el Cambio y los sillones oncológicos fueron comprados por el Ejecutivo municipal. Ellos no hicieron nada ¿Quién arregló el PROSATE? Ellos no pusieron un mango. Lo empezamos a hacer y está parado porque no hemos conseguido plata para que lo puedan continuar por eso hay un piso que no está terminado”, cuestionó.

En este sentido, el edil manifestó que Puratich le comunicó que el 10 de marzo estaría finalizada la obra. “Hoy no hay nadie laburando. Hasta que no se termine eso, no se puede cambiar a la gente de dirección. Entonces, no se puede hacer la sala de internación oncológica pediátrica”, criticó.

Lattanzio continuó detallando las preguntas que le haría al titular de la cartera sanitaria. Yo le preguntaría al ministro ¿quién arregló el mini Hospital de Laprida? ¿Quién puso la mano para poder arreglarlo? Fue Carlos Linares sino eso estaba sin hacer. Yo le pregunto al ministro ¿quién hizo la instalación del tanque de oxígeno? Lo hizo Cambiemos”, afirmó.

“¿Sabrá el ministro que los tanques de los generadores que hoy están alimentando todos los sectores donde dan oxígeno en el hospital están rotos? Esos tanques salen más de un millón de pesos. No tienen un mango a pesar que se llenan la boca hablando del Hospital Regional”, subrayó.

“Que venga a decir el señor ministro, que tanto cuida al Hospital Regional, si sabe que faltan 36 enfermeros, que en sala de internación de los chicos no puede haber más de cuatro camas porque no hay enfermeros”, apuntó.

“El otro día salió a decir que había 18 choferes para las ambulancias ¿sabe cuántos choferes van por ambulancia? ¿Sabrá que van cuatro choferes por ambulancia en turnos de seis horas? Y si consiguiéramos las ambulancias que sirvan, ¿de dónde sacamos la gente para que estén en la ambulancia? ¿Tomarán gente? ¿Tomarán enfermeros? Reitero lo que habíamos hablado en la sesión anterior. Lo iban a citar al ministro de Salud para que dé explicaciones, insisto para que lo citen”, aseguró.