Leo Díaz ganó la fecha final del MX Patagonia Norte

El comodorense Leo Díaz se impuso en la última fecha del Patagonia Norte disputada en Rawson. En la categoría MX1, el piloto de la Honda CRF450 ganó sumatoria de puntos en el fin de semana, mostrando una gran performance, y espera tener una última presentación regional para cerrar el año.

Leo Díaz, piloto del máximo nivel de motocross, estuvo presente en la última fecha del Campeonato MX Patagonia Norte que se disputó en Rawson, ganando su categoría luego de la clasificatoria del sábado y las dos competidas mangas del domingo.

El comodorense tuvo un gran rendimiento con su Honda CRF450, ganando por sumatoria de puntos y espera poder competir una vez más antes de fin de año.

“Viajamos el sábado por la mañana al Campeonato Patagonia Norte en Rawson, al circuito de AMODEVA. Era la fecha final del campeonato. Tuvimos el sábado una carrera clasificatoria que gané, y el domingo tuvimos dos competencias. Salí tercero en la primera y gané la segunda”, comentó Leo Díaz.

“La carrera fue bastante complicada, sobre todo la primera manga. Había mucho barro. En la segunda manga pude largar adelante, sostenerme en la punta, mantener el ritmo y así poder ganar la final”, relató el piloto comodorense.

“En resumen, pude ganar todas las competencias regionales en las que estuve, que fueron tres. En Rada Tilly, Gaiman y Rawson. A nivel local pudimos demostrar lo rápidos que somos. Siendo que no seguí el campeonato, pude ganar cada carrera en la que estuve por amplia diferencia”, expresó.

“Me quedaría hacer una carrera más en lo que queda de noviembre ya que finalizan todos los campeonatos. Agradezco a toda la gente que nos apoya, que nos da una mano. Que siguen confiando en que podemos lograr buenos resultados”, concluyó Díaz quien no quiso olvidarse de los agradecimientos a VerdeKawa, Bluc Fitness, Sur Cerramientos, Elías Soria, Hernán Martínez, Comodoro Deportes, Capuletto Pastas, Prekad, Moya Films, 711 Designs, Informática Vega, Ivirackph, Wiliamsphoto y a AMODEVA por la invitación a la fecha mencionada.