Leo Díaz, invitado a la cuarta fecha del MX Patagonia Norte

El piloto comodorense de Motocross estará presente en la cuarta fecha del MX Patagonia Norte, que se disputará en Gaiman. Será este 16 y 17 de agosto y supondrá una nueva experiencia a bordo de la Honda CRF450, buscando sumar competencia, kilómetros de carrera y continuar con la adaptación a la nueva unidad para llegar al máximo rendimiento posible.

Leo Díaz será de la partida en Gaiman, en la cuarta fecha del MX Patagonia Norte como piloto invitado por la organización de la competencia, en la categoría MX1, máxima divisional de motocross. Este viernes saldrá rumbo al Valle buscando seguir sumando kilómetros arriba de la Honda CRF450, unidad nueva a la que se sigue adaptando y buscando la puesta a punto precisa para su conducción y para sacarle el máximo provecho en carrera.

La cuarta fecha será este 16 y 17 de agosto. “Este fin de semana viajamos a la cuarta fecha del Campeonato Patagonia Norte en Gaiman. Vamos a esta carrera como piloto invitado y estamos contentos que nos hayan llamado para mostrar un poco nuestro trabajo, en este tiempo que he evolucionado post receso invernal”, comentó Leo Díaz.

“Es un receso en el cual el factor climático es un condicionante así que hubo un poco de freno en cuanto al estímulo de la moto, mantuvimos el entrenamiento físico, la parte aeróbica. Contentos de poder sumar otra carrera y en base a eso veremos cuál será el siguiente objetivo”, explicó.

“Me costó el tema de la puesta a punto siendo que cambiamos de marca, en un principio. Hay componentes que cambian así que llevamos seis meses poniendo a punto la moto, con mi mecánico que es mi viejo. Estamos enfocados en la suspensión y después estamos trabajando en la parte de la inyección. Los controles de tracción, los diferentes mapas para los diferentes terrenos, las intensidades, la entrega de potencia, así que todo va de la mano”, describió Leo.

“En cuanto al nivel de manejo, por suerte venimos en ascenso, cada vez me siento mejor. Creo que va de la mano con el entrenamiento físico. Me siento más fuerte y eso hace que yo también pueda andar más fuerte. Y eso hace que tengamos que estar en constante cambio y búsqueda de la mejora del rendimiento de la moto. A más velocidad más fuerza se le ejerce a los amortiguadores, la moto se comporta diferente. Así que seguimos aprendiendo, mejorando por suerte, así que super positivo”, analizó.

En cuanto a agradecimientos, el piloto de MX1 mencionó a sus sponsors Brollo Vigía, Sur Cerramientos, Bluc Fitness, Prekad, Berneg, Verdekawa, Capuleto Pastas, Informativa Vega, HSP70, además del profesor Hernán Martínez, presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes.