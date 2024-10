Leonel Pernía dominó en el TCR South America

Fiesta argentina en el primer día de la etapa del TCR South America Banco BRB en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, en Buenos Aires, el mayor escenario del automovilismo local. El país dominó las cuatro primeras posiciones del entrenamiento del jueves, con Leonel Pernía, en el Peugeot 308 TCR #43 del PMO Racing, en primer lugar.

Matías Rossi, con el Toyota Corolla TCR #17 del Toyota Team Argentina, fue segundo, seguido por Norberto Fontana, en el Honda Civic Type R TCR #47 de la Squadra Martino Racing. Matías Cravero, su compañero, completó el top 4.

El mejor brasileño fue Pedro Cardoso, líder del campeonato, en el Peugeot 308 TCR #43 del PMO Racing, en la quinta posición. Raphael Reis, vice-líder, fue sexto con el Cupra Leon VZ TCR #77 del equipo W2 ProGP, a solo dos décimas de su rival. El argentino Juan Sngel Rosso, con el Toyota Corolla GRS TCR #16 de Paladini Racing, ocupó el séptimo lugar.

En la Copa Trophy, el mejor del día fue el brasileño Marcos Regadas. El uruguayo Enrique Maglione fue segundo, seguido por Fábio Casagrande.

El TCR South America utiliza la configuración número 9 del autódromo Oscar y Juan Gálvez. En sentido horario, el circuito tiene 3.353 metros de longitud, con diez curvas. Presenta un primer sector muy rápido, con dos rectas y una curva de radio largo. A continuación, un sector intermedio cerrado para regresar a la recta de boxes. Un trazado extremadamente selectivo y variado para la decisión de la temporada 2024 de la categoría.

Las actividades en la pista del fin de semana continúan este viernes, cuando se disputarán dos entrenamientos libres. El sábado tendrá lugar la clasificación y la primera carrera. El domingo, la segunda carrera de la decisión del campeonato cerrará el cronograma. El canal oficial del TCR South America transmitirá la clasificación y las dos carreras en vivo. El canal de suscripción Bandsports exhibirá las carreras en diferido: la primera a las 22h (de Brasilia) del sábado y la segunda el domingo a las 13:30.

DECLARACIONES

"Estoy feliz por estar de vuelta en el circuito 9, que es muy agradable y rápido. Aún tenemos que mejorar en las rectas, que siempre son difíciles para nosotros debido a las características del auto. En general, estamos bien en la vuelta completa y seguiremos trabajando para mejorar." (Leonel Pernía).

"Fue un shakedown muy positivo. Lo más importante es tener un compañero de equipo que conoce muy bien la pista, en este caso el (Leonel) Pernía. Eso nos ayudará mucho, especialmente en la cuestión de los datos. Fue un resultado positivo para este primer día. Ahora hay que encontrar en qué podemos mejorar para la clasificación. Es una pista muy desafiante, hay que tener mucha valentía para tomar las curvas, más o menos como Cascavel. Es importante ir poco a poco; es un circuito que premia la valentía."

(Pedro Cardoso).

"Utilizamos el shakedown para entender el comportamiento del auto después de la última etapa. Usamos la sesión de hoy para asentar las pastillas y encontrar algunas fallas. Fue una actividad positiva, logramos localizar cosas que no nos agradaban para mejorar los ajustes. Terminamos en la sexta posición, aunque lejos de los primeros, pero no utilizamos esto como un entrenamiento propiamente dicho. Estoy satisfecho con el desempeño y con los objetivos que definimos para el entrenamiento. Teníamos una idea de setup, ahora veremos cuán competitivos estaremos en la etapa." (Raphael Reis).

"Sí, no usamos neumáticos nuevos, lo que me deja tranquilo porque no nos fue mal. Estamos lejos de Pernía, pero no de Rossi. Pero solo logré hacer una vuelta rápida, y además fue bastante complicada. Es difícil andar con los Trophy en la pista, pero la categoría nos exige adaptación. Estamos peleando entre los cinco primeros y estar por delante de Reis y Cardoso es mi objetivo. Quiero ganar, pero no va a ser fácil. Pero tenemos buenos neumáticos guardados para el resto del fin de semana."

(Juan Angel Rosso).

Cronograma– TCR South America Banco BRB – Buenos Aires, Argentina

Viernes, 4 de octubre:

12:35 – Entrenamiento Libre 1

15:55 – Entrenamiento Libre 2

Sábado, 5 de octubre:

13:10 – Clasificación Q1

13:35 – Clasificación Q2 (12 mejores)

16:35 – Carrera 1 (25 minutos + 1 vuelta)

Domingo, 6 de octubre:

10:19 – Carrera 2 (30 minutos + 1 vuelta)