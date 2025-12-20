El piloto tandilense, con Fiat Cronos, se quedó con el mejor tiempo en la clasificación de este sábado en el autódromo de Junín.

Leonel Pernía se quedó con la última pole del año en el TRV6

La Copa Top Race YPF INFINIA está cerrando la temporada 2025 en el autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín y este sábado por la tarde disputó una clasificación apretada, donde Leonel Pernía con el Fiat Cronos #44 del Octanos Competición logró quedarse con la pole position luego de un tiempo de 1m32s505/1000 a una velocidad promedio de 163,451 km/h.

En el segundo puesto quedó Marcelo Ciarrocchi con el Ford Mondeo #40 del Halcón Motorsport a 036/1000 y tercero concluyó Diego Verriello con el Fiat Cronos #101 a 080/1000, logrando el “1-3” del equipo Christian Martínez. Un dato que no es menor: los 3 autos quedaron encerrados en menos de una décima.

Los primeros cincos de la clasificación los ocuparon Juan Pablo Traverso con el Fiat Cronos #17 del Octanos Competición y Norberto Grosso con el Ford Mustang #32 del JLS Motorsport-Corsi Sport.

El “top-ten” lo completaron Ayrton Gardoqui (Fiat Cronos #22 – Octanos Competición), Lautaro Lanci (Ford Mustang #88 – LFB Racing Team), Ayrton Miserda (Fiat Cronos #107 – Octanos Competición), Carlos Guttlein (Fiat Cronos #33 – Octanos Competición) y el debutante Julio Bevilacqua (Lexus #98 – LFB Racing Team).

Leonel Pernía, el más rápido de la clasificación del Top Race en Junín, dijo: “Estoy contento de poder quedarme con la pole position en el Top Race. Estuvo peleado en cada salida a pista con Marcelo Ciarrocchi y Diego Verriello. Gracias a los mecánicos del Octanos Competición logré marcar el ritmo del sábado para cerrar con una buena vuelta. Mañana tendré doble final, así que estaré lo más preparado posible para cerrar de la mejor manera la temporada”.

La actividad para el Top Race continuará este domingo a las 8:30 hs. con los tanques llenos y a las 11.15 hs. con la final a 30 minutos más 1 vuelta con transmisión en vivo y en directo por El Trece, TyC Sports y TyC Sports Play.