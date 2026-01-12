Liberaron a 24 presos políticos en un sorpresivo operativo nocturno

La organización Foro Penal confirmó las excarcelaciones en las cárceles de La Crisálida y El Rodeo 1. Entre los liberados se encuentran ciudadanos venezolanos y extranjeros.

En medio de la profunda transición política que atraviesa Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, la organización de derechos humanos Foro Penal confirmó la liberación de 24 presos políticos durante la madrugada de este lunes. El operativo, de carácter nocturno y sorpresivo, se concentró en dos centros penitenciarios clave: La Crisálida y El Rodeo 1.

Según detalló la ONG a través de sus canales oficiales, entre los beneficiarios de la medida se encuentran tanto civiles venezolanos como ciudadanos extranjeros que permanecían detenidos bajo la administración anterior, muchos de ellos sin juicio previo o bajo acusaciones de "terrorismo" y "traición a la patria" que nunca fueron probadas.

En el centro La Crisálida, ubicado en el estado Miranda, fueron excarceladas nueve mujeres, entre ellas Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo y Deisy Hugles González. Por su parte, en el penal El Rodeo 1 se produjo la liberación de quince hombres, destacándose la salida de los ciudadanos italianos Alberto Trentini y Mario Burló, además del español Alejandro González de Canales Plaza.

La salida de estos ciudadanos europeos es vista por los analistas internacionales como un gesto de distensión necesario ante la presión de la Unión Europea y el reciente control administrativo transitorio ejercido por los Estados Unidos tras la captura de Maduro.

Estos detenidos extranjeros habían sido señalados meses atrás por el chavismo como parte de presuntos planes de desestabilización, acusaciones que sus respectivos gobiernos siempre negaron rotundamente.

Un clima de esperanza e incertidumbre

A las afueras de los penales, familiares de los detenidos se congregaron bajo la lluvia tras conocer los primeros rumores de las boletas de excarcelación. La escena fue de una profunda emotividad: abrazos y llantos marcaron el reencuentro de personas que, en algunos casos, llevaban años tras las rejas por su postura crítica al régimen.

Sin embargo, a pesar de estas 24 altas, el Foro Penal indicó que se encuentra verificando otras posibles excarcelaciones que habrían tenido lugar en distintos puntos del territorio venezolano durante la madrugada. Se espera que en las próximas horas la cifra pueda incrementarse si se confirman movimientos similares en cárceles como El Helicoide o Ramo Verde.

El camino hacia la libertad plena

Cabe destacar que, hasta el momento de estas liberaciones, las organizaciones de derechos humanos contabilizaban más de 800 personas aún privadas de su libertad por motivos políticos en las cárceles venezolanas. El desmantelamiento de este sistema de persecución es una de las condiciones que la comunidad internacional, con el apoyo de líderes regionales como Javier Milei, ha puesto sobre la mesa para normalizar la situación del país caribeño.

La abogada y activista Tamara Suju señaló que, aunque estas liberaciones son una victoria, aún queda pendiente el destino de militares disidentes y líderes opositores de mayor perfil que permanecen en centros de máxima seguridad. "No descansaremos hasta que el último preso político camine por las calles de Venezuela", afirmaron desde las organizaciones civiles.