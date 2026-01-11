Maduro: "estamos bien, somos unos luchadores"

El expresidente venezolano rompió el silencio desde la cárcel de Nueva York, a una semana de haber sido capturado por Estados Unidos en una operación militar desarrollada en Caracas.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cumplió este domingo una semana detenido en Nueva York y envió su primer mensaje público tras la operación militar de Estados Unidos en territorio caribeño, según informó su hijo Nicolás Maduro Guerra, quien transmitió las palabras del exmandatario durante un encuentro partidario del chavismo.

El mensaje fue difundido por dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a partir del testimonio de su hijo, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, quien transmitió lo que su padre habló con sus abogados en Estados Unidos. Es la primera expresión indirecta del exmandatario desde su traslado al país norteamericano.

Durante el acto partidario, Maduro Guerra aseguró que su padre buscó llevar tranquilidad a su entorno político y personal. “Dijo que ‘no estén tristes, nosotros estamos bien, somos unos luchadores’. Eso dijo Nicolás, dijo ‘soy un luchador’”, expresó ante los militantes, en un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre referentes chavistas.

El hijo del exmandatario sostuvo además que Maduro se encuentra en buen estado anímico y físico mientras enfrenta un proceso judicial en Nueva York. “No lo vencieron. Él está fuerte, y nosotros tenemos que estar fuertes. Hoy no estamos quebrados, estamos enteros, estamos sólidos. Lo que estamos es tristes y uno se expresa, llora”, manifestó.

En la misma línea, insistió en la idea de resistencia frente a la intervención estadounidense: “Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron”.

LLAMADO A LA UNIDAD DEL CHAVISMO

El mensaje incluyó una apelación directa a la cohesión interna del movimiento chavista. Maduro Guerra citó al expresidente Hugo Chávez y pidió “mantener la unidad” frente al nuevo escenario político y judicial que atraviesa el espacio.

“La fortaleza del chavismo está en la unidad. Y pase lo que pase, mantener la unidad entre nosotros. Confianza en Delcy (Rodríguez), confianza en Jorge (Rodríguez), confianza en Diosdado (Cabello)”, concluyó, en un mensaje dirigido tanto a la dirigencia como a la militancia.