Liliana Ancalao presentó "Püchike Choyun-Pequeños brotes"

Como parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

El encuentro se desarrolló este viernes, en instalaciones del CPB Máximo Abásolo, en el marco del Día Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que se recuerda cada año el 20 de noviembre. El mismo consistió en una jornada de lectura del libro “Püchike Choyun-Pequeños brotes”, de Liliana Ancalao.

La actividad tuvo como objetivo que los niños tuvieran contacto con un idioma poco conocido, que viene de tiempos ancestrales, como el mapuzungún, lengua del pueblo mapuche.

Participaron, además, la secretaria de Mujer, Género y Diversidad, María Cativa; la directora de Pueblos Originarios, Sandra Nahuel; referentes de la cartera de Desarrollo Humano y Familia pertenecientes a los equipos del Programa Juegotecas Municipales y de los Centros de Promoción Barrial 30 de octubre, Presidente Ortiz y del mencionado Máximo Abásolo.

De esta manera, los participantes conocieron historias y relatos para tomar las enseñanzas de la cultura mapuche y aprender sus valores, normas de conducta y conocimientos. Además, los niños compartieron actividades lúdicas y una merienda durante esta propuesta organizada en conjunto entre las secretarías del municipio.

En ese contexto, Cativa destacó la labor de Sandra Nahuel y del personal del área de Pueblos Originarios, quienes “llevan a cabo un trabajo constante, sobre todo con jóvenes y niños, porque inculcarles esta lengua originaria es muy importante”.

Asimismo, la funcionaria valoró la tarea de Ancalao, ya que “no es fácil escribir un libro y transmitir, sobre todo a los chicos, algo que ellos van a tomar como el aprendizaje de un lenguaje que viene de nuestros orígenes. Somos un país muy joven y nos falta tener más conocimiento de nuestras raíces”.

Por su parte, Ancalao recordó que, durante la pandemia, “nos juntamos con mujeres mapuches de Neuquén, Tierra del Fuego y Chubut para pensar en avanzar en un libro de cuentos y relatos mapuches. Este año, logramos que la editorial de la Universidad del Centro, de Buenos Aires, nos publique el libro que está destinado, más que nada, a los niños. Está escrito en dos idiomas, en español y en mapuzungún, que es la lengua del pueblo mapuche”.

“Muchos de nosotros nacimos sin saber si éramos mapuches o tehuelches y lo fuimos aprendiendo en la medida en que íbamos creciendo. En cambio, ahora los chicos tienen la posibilidad de saber sus orígenes y podrán levantar alto este derecho a la identidad”, concluyó la referente cultural de Comodoro Rivadavia.