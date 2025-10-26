El senador nacional por Chubut votó en la Escuela 105 del barrio Roca y celebró la participación ciudadana.

Linares espera que la elección "sirva como freno a la locura que estamos viviendo"

El senador nacional Carlos Linares emitió su voto este domingo en la Escuela N°105 del barrio Roca y destacó la importancia de participar en una jornada que consideró clave para el futuro del país.

“Me pone muy feliz poder votar, elegir representantes y decidir sobre qué país queremos. Esperemos que después de esta elección el país reaccione y tengamos un freno a esta locura que estamos viviendo”, expresó el legislador que fuera intendente de Comodoro entre 2015 y 2019.

Linares también se refirió al desarrollo del nuevo sistema electoral, implementado con la Boleta Única, y valoró la oportunidad de que la ciudadanía se familiarice con el mecanismo. “En esta contienda va a ser algo sencillo, pienso que se va a complicar más cuando sean elecciones más generales, pero vamos a tener una primera práctica y bienvenida la nueva forma de votar. Lo importante es expresarse”.

De esta manera, el senador subrayó la relevancia de la participación ciudadana y la necesidad de fortalecer el ejercicio democrático a través del voto.