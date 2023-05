Lizy Tagliani contó por primera vez que fue abusada desde los 5 años 

La historia de Lizy Tagliani emociona. A pesar de las dificultades económicas que tuvo cuando crecía, y de la discriminación que vivió luego de adoptar su identidad de género, pudo sobreponerse y hoy es una de las figuras de la televisión más queridas por el público. Sin embargo, este domingo en una entrevista con Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi rompió en llanto al revelar por primera vez una situación de abuso que sufrió desde los cinco años.

Todo comenzó cuando la humorista y conductora estaba hablando del bullying que sufría al identificarse como una nena trans y hablando de ese dolor, rememoró el periodo más oscuro de su vida. “No tuve buenas experiencias dentro de mi familia desde muy chiquitita. Desde los 5 años”, comenzó contando.

“Ahí aprendí a defenderme sola. Creo que mi mamá lo sabía, pero no de mi boca. Era alguien que ella amaba mucho y cuando yo comprendí la gravedad de la situación preferí no hablarlo porque, a la vez, era la única persona que me ayudaba, que me dio un trabajo mucho tiempo después, a los 14 años”, relató entre lágrimas.

“Era un tío. Cuando me di cuenta que no estaba bien, se lo dije a él y me dijo que yo lo provocaba, que era culpa mía porque él dormía la siesta y yo lo provocaba. Con eso pasé mucho tiempo sin poder decirlo. Mis tías creo que alguna vez vieron algo...”, dijo ante la pregunta de Georgina sobre la identidad de la persona de la familia que la acosaba.

Y recordó: “A mí siempre me gustó el corso, y donde vivía teníamos que hacer unas cuadras donde empezaba un campito y doblábamos para ir lejos donde había un corso; iba con una primita y era mucho campo, de noche empezamos a caminar, y hacía que mi primita mire para otro lado y... me decía que si no iba a matar a mi primita”.

“Cuando tuve la posibilidad, nunca más le dirigí la palabra ni me acerqué nunca más. Nunca me atrevía a contarle la verdad a mi mamá porque él la hacía feliz”, siguió. “Mi marido se está enterando de esto ahora, pobre”, se lamentó la invitada en referencia a Sebastián Nebot.

Lizy había comenzado la charla recordando anécdotas de su infancia, luego de contar que escribió un libro junto a Hernán Casciari llamado “La felicidad terrible”. La emoción colmó el estudio y a la propia Barbarossa, quien dejó que Tagliani se expresara, tomándola de la mano y ofreciéndole una escucha atenta.

El momento se replicó de inmediato en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su cariño por Tagliani y la importancia de que las víctimas puedan hablar cuando lo necesiten y en el momento que les salga.