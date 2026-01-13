Llegaron integrantes del Relevo Mundial de Mujeres Motociclistas

La municipalidad de Caleta Olivia dio este martes la bienvenida a las participantes del Relevo Mundial de Mujeres Motociclistas 2026 (Women Riders World Relay), evento reúne a motociclistas de Argentina y del extranjero,

El WRWR tuvo su primera edición en el año 2019, cuando el relevo logró convocar a más de veinte mil mujeres de 102 países, marcando un verdadero hito para el motociclismo femenino.

Desde entonces, el movimiento se consolidó como una iniciativa global que promueve la visibilización, el empoderamiento y la participación activa de las mujeres en el mundo del motociclismo.

La organización internacional destaca que el objetivo central del Relevo Mundial es conectar a todas las mujeres motociclistas del mundo a través de acciones coordinadas, una sólida red de apoyo y el uso de una aplicación propia, que permite articular el recorrido y la participación en cada país.

Desde el municipio local se valoró la importancia de acompañar iniciativas de alcance internacional que fomentan el turismo, el intercambio cultural y el posicionamiento de la ciudad y la provincia como sede de eventos de relevancia mundial, además de impulsar valores como la igualdad, la inclusión y el trabajo en red.

La embajadora argentina Mariana López, contó que de Caleta Olivia se suman alrededor de cuatro referentes y que continuarán hacia el sur.

“Estamos descubriendo muchos lugares, para muchas desconocidos y estamos maravilladas con el paisaje del mar de Caleta Olivia”, comentó.

Fuente: Prensa Municipal