Llegó el césped sintético para la cancha del club Estrella Norte

El municipio de Caleta Olivia colaboró con el club Estrella Norte aportando equipamiento y personal para descargar los paños de césped sintético que serán colocados en la cancha de la institución.

Los trabajos se realizaron el fin de semana con la presencia del intendente Pablo Carrizo, integrantes de la comisión directiva del club, parte del gabinete municipal y el secretario de Deportes de Santa Cruz Gabriel Murua, quienes acompañaron este importante avance en la concreción de un proyecto largamente esperado por la institución.

El vicepresidente de Estrella Norte, José Vargas, agradeció el gobierno provincial y al municipio porque desde el día uno se pusieron a disposición de todo el trabajo que se debe realizar para la concreción de este sueño.

Desde el Ejecutivo Municipal se brindó apoyo logístico y operativo para llevar adelante la preparación del suelo y la descarga del material, reafirmando el compromiso del Municipio con el fortalecimiento de los clubes locales y el acompañamiento a iniciativas que promueven el deporte, la inclusión y el trabajo comunitario.

En este sentido, el intendente destacó la importancia del trabajo articulado entre el Estado municipal, las instituciones deportivas y los distintos niveles del Estado provincial, subrayando que estas acciones permiten seguir generando mejores condiciones para el crecimiento del deporte y la contención social en la ciudad.

“Es muy importante el trabajo que realizó el club para que esto sea posible, por tener todo en regla y por eso el compromiso asumido por el gobernador Claudio Vidal y el acompañamiento con la logística desde el municipio”, expresó el intendente.

La llegada del césped sintético representa un paso fundamental hacia la concreción de la nueva cancha de Estrella Norte, que permitirá ampliar y mejorar los espacios de entrenamiento y competencia para niños, jóvenes y adultos que forman parte del club.