Lo conoció por una app de citas, lo drogó, abusó de él y le robó todo

Un joven de 34 años denunció que un hombre que conoció a través de una aplicación de citas lo drogó, abusó de él y le robó todas sus pertenencias.

"Yo a él lo conocí por Grindr, y hablamos más o menos por un mes, hasta que un día quedamos en vernos y entonces yo lo invito para que venga para González Catán, de donde soy. Él me dijo que era de Lomas", indicó la víctima acerca de cómo fue el primer contacto con el sujeto que traicionó su confianza.

Grindr es una aplicación que busca conectar a personas de diversas orientaciones sexuales, tanto personas gay, como bisexuales, trans y queer.

"El jueves lo invito a que venga a casa. Él compra unas cervezas y una coca y se pone a tomar acá en mi casa. Yo no tomo alcohol, ni gaseosas, sólo agua, pero me dice 'tómese un traguito', porque es colombiano. Tomé un sorbo y después ya no me acuerdo de más nada", desarrolló.

El joven, al despertarse, se encontraba desnudo, y sin varias de sus pertenencias. "Como pude, me levanté a eso de las 5 de la mañana del viernes. Tuvo el lujo de ir hasta a mi cocina a comer algo", apuntó.

Tras el hecho, la víctima decidió hacerse un perfil falso a través de la misma aplicación de citas, donde rápidamente logró volverse a contactar con su agresor: fue entonces este fin de semana que concretaron una cita en la Plaza Mariano Moreno, a metros de la Estación de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús.

"Fuimos con mi hermana y dos amigos. Lo agarramos y yo alcancé a golpearlo, pero el pibe se escapó y se fue corriendo hasta la estación de tren. Ahí unos policías lo reducen. Estaba con mis anteojos, mi gorra, mi campera, mi remera, mi cinto, mi jean, mis zapatillas, mis medias, mi riñonera y mi celular", precisó el joven que terminó radicando una denuncia en la Comisaría 4ta de Lanús, donde manifestó haber sufrido un destrato por los efectivos policiales de dicha seccional.

En tanto, marcó que al haber hecho pública su denuncia, varias personas se contactaron con él y le dijeron que también fueron víctimas del mismo modus operandi. Al parecer, se trataría de un joven de aproximadamente 20 años, de nacionalidad colombiana, que residiría en Villa Albertina, en Lomas de Zamora.

Fuente: La Unión de Lomas de Zamora