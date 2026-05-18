Localizan con vida a mujer de 75 años extraviada en zona rural

Se trata de Carmen Candia, quien se había extraviado en la zona del circuito costero, en el sector denominado "Las Bombas", a unos 13 kilómetros de Puerto San Julián. La mujer se habría apartado de su grupo familiar para realizar una caminata y, tras desorientarse y verse sorprendida por la llegada de la noche, buscó refugio en la vegetación de la zona rural.
El operativo de búsqueda, coordinado de manera conjunta personal de las comisarías Primera y Segunda, Bomberos, DDI, Prefectura Naval Argentina y vecinos, concluyó de manera exitosa este domingo cuando un hombre que participaba de los rastreos a bordo de un vehículo todo terreno logró visualizarla. De inmediato se activó el protocolo sanitario correspondiente y la mujer fue trasladada en ambulancia hacia el hospital local. En el momento de su ingreso, se encontraba lúcida y presentaba un cuadro estable de salud, quedando internada preventivamente en observación para su correspondiente hidratación y estabilización corporal.
Este lunes recibiría el alta médica tras completar los exámenes de rigor, procediéndose además a las diligencias judiciales de rutina con intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de la localidad.
La institución policial agradece profundamente el compromiso y la colaboración de toda la comunidad, de los medios de comunicación y de las fuerzas de seguridad que participaron activamente en el despliegue operativo.
Fuente: Policía de Santa Cruz