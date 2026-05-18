Localizan con vida a mujer de 75 años extraviada en zona rural

La Policía de Santa Cruz encontró con vida a una mujer de 75 años que había sido dada como desaparecida el sábado en Puerto San Julián.

Se trata de Carmen Candia, quien se había extraviado en la zona del circuito costero, en el sector denominado "Las Bombas", a unos 13 kilómetros de Puerto San Julián. La mujer se habría apartado de su grupo familiar para realizar una caminata y, tras desorientarse y verse sorprendida por la llegada de la noche, buscó refugio en la vegetación de la zona rural.

El operativo de búsqueda, coordinado de manera conjunta personal de las comisarías Primera y Segunda, Bomberos, DDI, Prefectura Naval Argentina y vecinos, concluyó de manera exitosa este domingo cuando un hombre que participaba de los rastreos a bordo de un vehículo todo terreno logró visualizarla. De inmediato se activó el protocolo sanitario correspondiente y la mujer fue trasladada en ambulancia hacia el hospital local. En el momento de su ingreso, se encontraba lúcida y presentaba un cuadro estable de salud, quedando internada preventivamente en observación para su correspondiente hidratación y estabilización corporal.

Este lunes recibiría el alta médica tras completar los exámenes de rigor, procediéndose además a las diligencias judiciales de rutina con intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de la localidad.

La institución policial agradece profundamente el compromiso y la colaboración de toda la comunidad, de los medios de comunicación y de las fuerzas de seguridad que participaron activamente en el despliegue operativo.

Fuente: Policía de Santa Cruz