"Los argentinos van a tener que sufrir para que aprendan"

En medio de la transición, Javier Milei comenzó a adelantar algunas cuestiones relacionadas con su plan de gobierno. Sus allegados también anticipan detalles, a pesar de que aún no se han confirmado oficialmente quiénes serán ministros y quiénes no. Entre los posibles integrantes del equipo, se encuentra Carlos Rodríguez, quien lanzó una preocupante advertencia.

El economista, que fue secretario de Política Económica durante el gobierno de Carlos Menem, se unió al movimiento libertario en mayo de este año como jefe del Consejo de Asesores Económicos de Milei. Ahora, con la victoria del presidente electo, Rodríguez no dudó en pronosticar cómo serán los próximos años. En una entrevista emitida en La Nación+, afirmó: "Hay que sufrir. No cabe duda".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AgenciaElVigia/status/1727663594836258837&partner=&hide_thread=false "Hay que sufrir, van a tener que sufrir, para que aprendan", dijo Carlos Rodríguez, jefe del equipo de asesores económicos de Milei. pic.twitter.com/8mFzXn7qh3 — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) November 23, 2023

Rodríguez comparó el contexto económico con "una guerra" y enfatizó su idea: "Hay que sufrir, van a tener que sufrir, no hay más remedio. Esto es una guerra". “Esa pobre gente es parte del sistema. ¿Cuándo hay una guerra quienes sufren? Los que van a pelear”, manifestó el rector fundador de UCEMA.

Y afirmó que las medidas económicas que se tomen lamentablemente serán dolorosas para toda la sociedad, que es necesario “sufrir para que la gente aprenda”. “Es lamentable, pero es así”, aseguró.

Por su parte, Milei habló de un inminente ajuste fiscal. "Recortarán lo que tengan que recortar", manifestó al referirse al pago de aguinaldos de los empleados estatales. Asimismo, se refirió a las obras públicas en curso, indicando que "no tenemos plata, con lo cual, esas obras pueden ser entregadas al sector privado".

Hasta el momento, se estima que el economista no formará parte del gabinete libertario. De hecho, según sus propias palabras, no pertenece al círculo íntimo que se reúne diariamente en el Hotel Libertador. Había especulaciones sobre su posible designación como presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero él mismo desestimó esa posibilidad. "Ya le dije [a Milei] que no quiero ir a la presidencia del Banco Central", expresó frente a Luis Novaresio, justificando su decisión: "No quiero ir preso. La presidencia del Banco Central es una silla eléctrica en la Argentina".