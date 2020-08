Los barcos atracan solo si lo define Mar del Plata

“Nosotros no tenemos una relación directa porque las plantas de acá no tienen barcos propios. Acá las plantas tratan de sostener el empleo. Solo hacemos mano de obra para empresas del puerto. No tenemos incidencia en esos barcos que tienen armadores en Mar del Plata que determinan a dónde van”, sostuvo este miércoles Gustavo Cañadas, desde la Cámara de Empresas Pesqueras del Golfo San Jorge.

Luego del levantamiento de la medida de fuerza que afectó a las pesqueras el lunes y martes, el vocero dijo que “todos perdemos con estas medidas intransigentes. Esas imágenes lo único que hacen es que no quiera venir nadie más al puerto local”.

Cañadas precisó en FM Del Mar que “lamentablemente no podemos manejar la rentabilidad de los puertos. Si no les da el negocio, van a ir a otros puertos. Es un esfuerzo de muchos empresarios para que vengan esos barcos y dependemos de la buena voluntad de armadores y empresarios. Nosotros gestionamos las condiciones, pero necesitamos que vengan más”.

Luego se preguntó “¿qué hace la estiba para que vengan los barcos? Esto es una comunidad portuaria. No es solo un sindicato o una empresa. Las empresas dan trabajo todo el año a los estibadores”.

Añadió Cañadas que “se pelearon con el capitán, con todos, pero si no somos eficientes y tratamos de cambiar la conducta estamos muy complicados. No se tomó relevancia de que por la pandemia hubo circunstancias especiales. Durante el paro no dejaron entrar ni a dueños, ni a empresarios, ni a técnicos, teniendo el peligro del tema del amoniaco y muchos cajones frescos de langostino entraron en descomposición porque no podían entrar. Perdimos tres mil cajones de langostino”.

Tras precisar que cada cajón contiene 18 kilos de langostino, cuyo valor es de 2 dólares por kilo, Cañadas se refirió a la situación que vivieron los 8 camiones que estuvieron demorados en el Módulo Norte y que esperaron más de 24 horas para que les permitieran el acceso al puerto con la materia prima que debían procesar los fileteros.

“Cada camión trae 900 cajones y no hay que olvidar que entre que se va pescar y se vuelve el pescado puede tener hasta seis días y entra en descomposición”, concluyó.