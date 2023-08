Los camioneros dicen que es un martirio el desvío de más de 40 km.  

A consecuencia del desmoronamiento de la Ruta 3 en la zona del Cerro Chenque, las unidades de la flota pesada demoran entre cuatro y cinco horas para ensamblar el trayecto que antes les demandaba uno cincuenta minutos ya que obligatoriamente ahora deben utilizar las alternativas que son de ripio, principalmente la Ruta 37 que fue reacondicionada por la emergencia vial.

Dos de los choferes consultados este miércoles por El Patagónico cuando hicieron su paso por Caleta Olivia, hicieron referencia a las vicisitudes que deben afrontar para poder llegar con sus cargas a otras ciudades patagónicas o bien del norte del país.

Martín Ramos, de la empresa Oro Negro, dijo que cuando circulaba hacia el sur, se encontró con el operativo de desvío a poco de descender por el Cañadón Ferrays.

Para poder retomar Ruta 3 (en el cruce con la N° 26) y continuar viaje hacia el sur tuvo que transitar algo más de 40 km. por la de ripio N° 37 y ello le demandó casi cinco horas, mientras que anteriormente, cruzar por la zona céntrica de Comodoro, tardaba menos de una.

Citó además que “el camino de ripio se deteriora rápidamente porque son muchos los camiones que tienen que utilizarlo y como nosotros tenemos un sistema de localización satelital nuestra empresa ya tiene conocimiento que necesariamente debemos desviarnos por esta emergencia”

CAMIONERO1.JPG

“Creo que los funcionarios políticos deberían haber solucionado hace mucho tiempo el problema del Chenque y construir una ruta alternativa asfaltada para que los camioneros pudiéramos pasar sin riegos”, puntualizó.

Otro testimonio fue el de Roberto Franco, quien provenía desde Buenos Aires con una carga de partes de dispositivos electrónicos que deben ser ensamblados en una fábrica de Río Grande, Tierra del Fuego.

A mediodía de este miércoles, cuando se detuvo en una estación de servicio de Caleta Olivia, contó que la ruta de ripio 37 está “bastante golpeada y se hace imposible sobrepasar a otros camiones porque salta el pedrerío y se corre el riesgo de romper el parabrisas, por eso hay que avanzar despacio”.

“En el trayecto no hay señalización y solo hay una guardia cuando nos desvían en al zona de Comodoro así que hay que seguir en caravana porque en solitario se tomar un camino equivocado. La mayoría de nosotros no conocíamos el trayecto y particularmente anoche me detuve y preferí esperar que amaneciera para continuar viaje”, relató.

Finamente dijo que “lo que ocurrió en el Cerro Chenque se venía venir. A simple vista se notaba que el terreno en esa zona no iba a aguantar mucho tiempo más. Los políticos se manejaron mal y ojalá arreglen esto pronto porque es una pérdida de tiempo para todos”