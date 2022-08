Los chilenos en Comodoro podrán votar en el plebiscito

El domingo 4 de septiembre se realizará en Chile, pero también a través de representaciones diplomáticas de ese país, el plebiscito donde sus ciudadanos deberán votar si aprueban o rechazan la reforma a la Constitución. Se estima que unos 40 mil chilenos viven en Chubut y la parte norte de Santa Cruz. El voto es obligatorio para quienes tengan domicilio electoral dentro del territorio chileno aunque vivan en el extranjero, pero serán eximidos de la multa por no votar si se encuentran en el exterior el día del sufragio.

Chile realizará el 4 de septiembre un plebiscito para decidir si sus ciudadanos aprueban o rechazan la nueva constitución elaborada para reemplazar a la que se encuentra vigente desde la década de 1980 cuando ese país era gobernado por el dictador Augusto Pinochet Ugarte.

La votación es obligatoria para todos los ciudadanos chilenos con domicilio electoral en ese país, aunque vivan en el extranjero. Distinto es el caso para quienes tengan domicilio electoral en delegaciones consulares como Comodoro Rivadavia, ya que para los chilenos en el exterior el voto será voluntario.

Sin embargo, quienes tengan domicilio electoral en Chile y se encuentren fuera del país el 4 de septiembre, serán eximidos de la multa económica equivalente a 250 dólares que tendrán que abonar aquellos que no puedan justificar su ausencia en la votación.

El hecho de hallarse en el exterior es una de las causales de justificación que exime de la sanción. Así lo aseguró la cónsul de Chile en Comodoro Rivadavia, Valentina Mora Pérez, en diálogo con El Patagónico.

La duda permanecía entre los chilenos que residen en el exterior y que no alcanzaron a cambiar su domicilio electoral antes del plebiscito, por lo que figuran en el padrón en un lugar de votación en Chile, pese a vivir en el extranjero.

“El voto para los chilenos que viven en Chile es obligatorio, pero no así para los chilenos que se encuentren en el exterior”, indicó la diplomática, aunque no habrá un mecanismo de justificación directa para ello.

“Este año el consulado no va a recibir justificaciones y el accionar para comprobar quién tiene que pagar la multa será que una vez que termine el proceso electoral, el Servel (Servicio Electoral de Chile) va a hacer una denuncia de aquellos chilenos que no votaron. Eso se va a enviar a un terminal, pero antes de cobrar las multas va a enviar un informe a la PDI (Policía de Investigaciones) y, desde allí, se entregará un informe de todos los chilenos que el 4 de septiembre se encontraban afuera del país. Así, esas personas quedarán excusadas”, subrayó.

Se estima que aproximadamente hay cerca de mil chilenos residiendo en Comodoro Rivadavia. Sin embargo, las autoridades esperan los datos del último censo para tener la cantidad precisa. En tanto, en la circunscripción del consulado de Comodoro Rivadavia, que cubre desde Esquel hasta la parte norte de Santa Cruz, residen en total unos 40 mil chilenos.

En ese sentido, Mora Pérez recalcó que las personas que tienen residencia electoral en Chile, pero que se encuentren en Argentina o en otro país y se vean imposibilitadas de viajar a votar, podrán ingresar a territorio trasandino luego del plebiscito sin la preocupación de tener que pagar la multa por su ausencia en la elección. “No habrá ningún problema porque la Policía de Investigaciones (en los pasos fronterizos y aeropuertos internacionales) registra todos los ingresos y salida de los chilenos. No habrá ningún conflicto si viaja a Chile después del plebiscito. Pueden viajar tranquilamente”, aseveró la cónsul.

Asimismo, la titular del consulado de Chile en Comodoro Rivadavia llamó a todos los chilenos a respetar las medidas sanitarias durante la votación del domingo 4 de septiembre en esta ciudad, donde están habilitados a sufragar –en este caso en forma voluntaria- quienes tengan residencia electoral en la delegación consular.

“Que hagan uso de su mascarilla, que respeten el distanciamiento social, que lleven un lápiz azul para evitar compartirlo entre todas las personas y, de esta manera evitar posibles contagios. No se tiene que olvidar su documentación o pasaporte chileno. La documentación se acepta vencida desde octubre de 2019, si esta vencida antes de octubre de 2019 no podrá votar. Además, solo pueden ir acompañados en caso que su condición no les permita moverse sin asistencia”, aclaró.