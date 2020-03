Los docentes de Comodoro ya proponen no empezar las clases

Las clases deberían empezar el miércoles 26 en todo Chubut pero todo parece indicar que no todas las aulas estarán completas en Comodoro y Rada Tilly. Es que el cuerpo de delegados de la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) ratificó ayer su rechazo a la política de Mariano Arcioni al considerar que no da respuestas a las necesidades y reclamos, ni cumple con sus obligaciones.

En consecuencia, convocaron a debatir en asambleas escolares un plan de lucha activo en toda la provincia con un paro el mismo miércoles 26. También solicitaron que se convoque a un congreso extraordinario a continuación del congreso ordinario convocado para el jueves 27 para definir con mandatos la continuidad del plan de lucha.

“Entendemos además que es necesaria la convocatoria a un plenario provincial de delegados”, sostuvieron desde la Regional Sur de ATECh.

Entre las medidas que se debaten se encuentran el no inicio del ciclo lectivo y jornada de lucha; acto de no inicio que incluya un homenaje a Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, quienes murieron hace cinco meses en un fatal accidente cuando regresaban a Comodoro Rivadavia luego de haber participado de una movilización en Rawson.

Una vez elaborados los mandatos de cada escuela, serán enviados a la junta de las seis regionales para que se haga un consenso provincial y determinar una posición en conjunto.

RENOVADAS CRITICAS

Mediante un comunicado, la Regional Sur de ATECh cuestionó al gobernador Arcioni por sus acciones. “Llevamos años de lucha contra la desastrosa política del gobierno de Arcioni, sufriendo por la extensión del pago escalonado y el no pago de los compromisos asumidos. Más allá de los errores, debates y dificultades, no nos han dividido ni han doblegado la rebeldía de docentes y estatales. Tenemos el desafío de superar lo realizado, sabiendo que una política de estado no la revierte un solo sector. Necesitamos la unidad y debemos medir nuestros pasos para actuar con la fuerza necesaria”, indicaron.

También consideraron que es insuficiente la propuesta que realizó Provincia en la reunión paritaria del viernes 14 en Rawson. “En el tema de la infraestructura, el Gobierno repite lo que difunde por los medios mientras se evidencia que la situación edilicia es desastrosa. El abandono edilicio de años no se revierte con anuncios, sino con presupuesto. Seguiremos exigiendo obras de refacción, ampliación y construcción de escuelas”, aseguraron.

“La respuesta del gobierno es insuficiente y dado que se trata de compromisos sobre lo adeudado creemos que no es correcto evaluar el acta en términos de aceptación o rechazo. No hay compromisos sobre impuesto a las ganancias. Como conducción de la Regional insistimos (como hace años) en reclamar que la zona no tribute ganancias (partiendo de que el salario no es ganancia)”, aseveraron.

“No hay respuesta al pedido de aumento de las partidas escolares. Aunque con nuestras luchas logramos aumentos, siguen siendo insuficientes. Tampoco hay respuesta sobre el pago escalonado”, aseguraron.

SIN PROPUESTA SALARIAL PARA 2020

Desde la Regional Sur de ATECh también manifestaron que “aunque se cumpla con los salarios, con la inflación perdemos poder adquisitivo. En relación a alimentos, apenas se equipara al de hace tres años; cayó enormemente en relación a combustibles, servicios y se redujo muchísimo más en relación al dólar que rige el valor de buena parte de los costos que afronta una familia, por ejemplo, medicina, terreno/ vivienda, electrónica, etc”.

“Por eso impulsamos un plan de lucha que exprese las necesidades y la voluntad de la mayoría. Que contenga e incluya, como no puede ser de otra manera, la lucha por la educación pública, la lucha por los derechos de nuestras alumnas y alumnos”, advirtieron.

“Los docentes no podemos luchar únicamente por lo nuestro, como si no fuéramos parte de la comunidad y pudiéramos ‘salvarnos’ solos. Sobran ejemplos de que aislarse favorece a los gobiernos que pueden así destruir derechos conquistados. Nuestras necesidades como trabajadores y trabajadoras incluyen ser parte de un sistema educativo que suma derechos, que mejora y crece con y por la comunidad”, destacaron.