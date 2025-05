Los Lakers fueron eliminados y LeBron deja en el aire su futuro

LeBron James no estaba listo para tomar decisiones sobre su futuro en los dolorosos momentos posteriores a que su 22ª temporada en la NBA terminara con la eliminación de Los Angeles Lakers en la primera ronda de los playoffs.

"No tengo la respuesta a eso", afirmó James el miércoles por la noche cuando se le preguntó cuánto tiempo más continuará jugando. "Es algo que me sentaré a discutir con mi esposa y mi grupo de apoyo, y simplemente hablarlo, y ver qué sucede. Solo tener conversaciones conmigo mismo sobre cuánto tiempo quiero seguir jugando. No sé la respuesta a eso en este momento, para ser honesto".

El James de 40 años no ha dado ninguna indicación pública de que esté pensando en retirarse este verano, pero los fanáticos de los Lakers estarán conteniendo la respiración hasta que el máximo anotador en la historia de la NBA haga oficiales sus planes.

James no dio pistas después de registrar 22 puntos, siete rebotes y seis asistencias en la derrota de los Lakers por 103-96 ante Minnesota.

"Depende de mí si voy a seguir jugando, o cuánto tiempo voy a seguir jugando", dijo James. "En última instancia, depende de mí, así que no tiene nada que ver con nadie más".

La mayoría de los observadores piensan que el cuatro veces campeón planea regresar para una 23ra temporada, lo que rompería el récord de longevidad de la NBA que actualmente comparte con Vince Carter. También está a escasos 49 juegos de temporada regular detrás de Robert Parish, quien tiene el récord de la NBA con 1.611 juegos disputados James ya tiene el récord de la liga de juegos de playoffs en su carrera con 292.

Pero su séptima temporada con los Lakers terminó con una eliminación 4-1 ante los Timberwolves. Los Angeles no pudo armar una dinámica ganadora lo suficientemente rápido tras la llegada a mitad de temporada del esloveno Luka Doncic en un impactante canje por Anthony Davis.

Los Lakers de James avanzaron en la postemporada solo una vez en los cinco años desde su campeonato en la burbuja de Florida, pero si James regresa, volverá a un equipo completamente reconfigurado construido en torno a su nueva asociación con Doncic.