Los líderes de la B juegan de local

Roca recibe este viernes por la noche a Ferro, mientras que Portugués y Rada Tilly serán anfitriones de San Martín y Comodoro FC el sábado. Los seis partidos irán sin público visitante.

Roca es uno de los líderes y este viernes recibe a Ferro.

Se disputa la tercera fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde los tres equipos que ganaron sus primeros dos compromisos intentarán seguir por la vía del triunfo.

La acción arranca este mismo viernes a las 20 en cancha de Deportivo Roca, donde el dueño de casa se medirá con Ferrocarril del Estado buscando mantenerse en lo más alto. Por su parte, el “Ferroviario” viene de recuperarse tras debutar perdiendo y quiere seguir encarrilado.

El sábado se jugará el grueso de la jornada, donde Deportivo Portugués irá por otra victoria para seguir arriba, cuando reciba a San Martín, mientras que Rada Tilly -campeón del Apertura y ascendido- pretende mantenerse en lo más alto en su enfrentamiento con Comodoro FC. Ambos partidos irán a las 16.

En el mismo horario, jugarán Manantiales Behr de Ciudadela-Stella Maris y Nueva Generación-Oeste Juniors (en cancha de San Martín). En tanto, desde las 15:30, Caleta Córdova y Talleres Juniors se medirán en terreno de Unión San Martín Azcuénaga.

Programa 3ª fecha *

VIERNES 17 (20:00 Primera – 18:00 Reserva)

- Deportivo Roca vs Ferrocarril del Estado.

Arbitro: Armando Subelza.

Asistentes: Edgardo Aráoz y Luis Marcial.

Cancha: Deportivo Roca.

SABADO 18 (15:30 Primera – 13:00 Reserva)

- Caleta Córdova vs Talleres Juniors.

Arbitro: Edgardo Araoz.

Asistentes: Guillermo Díaz y Emanuel Ontivero.

Cancha: Unión San Martín Azcuénaga.

SABADO 18 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

- Manantiales Behr de Ciudadela vs Stella Maris.

Arbitro: Cristian Ontivero.

Asistentes: Matías Ortiz y Morena Britez.

Cancha: M. B. Ciudadela.

- Rada Tilly vs Comodoro FC.

Arbitro: Lucas Bres.

Asistentes: Luis Fimiani y Dionicio Pino.

Cancha: Rada Tilly.

- Nueva Generación vs Oeste Juniors.

Arbitro: Brian Jerosimich.

Asistentes: Daniel Sosa y Yamila Ramos.

Cancha: San Martín.

- Deportivo Portugués vs San Martín.

Arbitro: Sergio Corvalán.

Asistentes: Carlos Rujano y Camila Madami.

Cancha: Deportivo Portugués.

(*) Todos los partidos se juegan sin público visitante.